Verkehr in Waldseer Altstadt: Sonderregelungen weitgehend beendet

Nachdem die Bauarbeiten in Zusammenhang mit dem Leitungsprojekt und dem Projekt „Altstadt für Alle“ in der Altstadt weit gediehen sind, können die verkehrlichen Sonderregelungen weitgehend beendet werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Es könne die vorige Verkehrssituation wieder hergestellt werden. Dieser Tage erfolge die Beschilderung. Damit würden die Fußgängerzonen im Umfeld des Rathauses, der Hochstatt und der Ravensburger Straße wieder aktiviert. Auch die Lieferzeiten für die Geschäfte würden wieder in Kraft gesetzt. Die Anlieferung könne zwischen 5 und 10 Uhr sowie zwischen 18 und 20 Uhr erfolgen.