Gesangsklasse der Jugendmusikschule begeistert

Zum Sommerkonzert nominierte Elena Becker-Schramm aus ihrer großen Klasse neun kleine und große „Stars“ für das Konzert in der Schulmensa. Den „mutigen“ Anfang bestritt Nele Homes scheinbar völlig gelassen und mit feinem Timbre mit „A Dream Is a Wish“ (aus dem Film Cinderella). Auch ihr zweiter Beitrag „A Whole New World“ (Disney Musical Aladdin) gelang ihr lässig-souverän, als würde sie ihre Stücke selbst genießen. Der jüngste unter den „Stars“, Fabio Daettlaff (11) durfte bereits zum zweiten Mal das Konzert mitgestalten. Mit erstaunlicher Sicherheit intonierte er Xavier Naidoos romantisches „Dieser Weg“. Sein zweiter Titel „Ist da jemand“ (Adel Tawil) entlockte seiner Lehrerin ein „ich bin begeistert“. Trotz Halsweh wagte sich Julia Stehle auf die Bühne. Ihre sehr anspruchsvollen Titel „How Far I'll Go“ (aus Disneys Zeichentrickfilm Moana) und „Turning Tables“ (Adele) trägt sie gekonnt und authentisch vor. Auch Lena Lemmle beherrschte ihre recht unterschiedlichen Stücke, das magische „The Rose“ (Bette Midler) und „Let It Go“ (aus Disneys Eiskönigin) „richtig, richtig toll“, weil sie Stimme mit Inhalt bestens verbinden kann. Magdalena Bohner wählte mit „Endlich sehe ich das Licht“ (aus Disneys Animationsfilm Rapunzel) ihr und ihrer Lehrerins Lieblingslied. Auch mit „This Is Me“ (aus dem Musical The Greatest Showman), ihrem zweiten Titel, setzte sie ihre Stimme strahlend und fast spielerisch ein, sogar mitunter pfiffig.

Der zweite Mann des Abends, Benedikt Rundel, wagte sich an Ed Sheerans Jugendliche berührendes „Perfect“, und „Someone You Loved“ (Lewis Capaldi). Welch Spaß er dabei hatte, war sowohl seiner Stimme inklusive aller gelungenen f-Noten wie auch seiner Körpersprache und Technik anzumerken. Die gerade von der Arbeit gekommene Lia Lemmle wählte die Titel „Angel“ (Sarah McLachnan) und das in bayrisch-österreichischem Dialekt getextete „A moi seg ma uns wieder“ (Andreas Gabalier) und trug sie mit raumfüllender Stimme ausdrucksstark vor.

Christina Hepp hielt ihre geplanten Beiträge bis zum Auftritt geheim. Christina entschied sich für „Sorry“ (Brandi Carlile) und für Sarah Connors eigentlich trauriges „Stark“ und interpretierte beide, sich selbst an der Gitarre begleitend, perfekt und fast professionell.

Mit ihren Beiträgen sorgte Martha Geiger für unbestrittene Höhepunkte des Konzertabends.