Gesamtelternbeirat der Bad Waldseer Schulen treffen sich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Gesamtelternbeirat aller Bad Waldseer Schulen – Gymnasium, Realschule,Döchtbühlschule, SBBZ-L, Durlesbachschule Reute, Grundschule Haisterkirch und die Eugen-Bolz-Schule – hat sich am vergangenen Dienstag in der Mens1a im Schulzentrum Döchtbühl zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen. Nachdem der Vorsitzende des Gesamtelternbeirats, Marcel Kupsch, einen kurzen Rückblick auf die Arbeit des Gremiums im vergangenen Jahr gab, wurden sowohl Kupsch von der Döchtbühlschule als GEB-Vorsitzender als auch Bernd Neuner vom Gymnasium als dessen Stellvertreter einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Der geschäftsführende Schulleiter der Bad Waldseer Schulen, Frank Wiest von der Döchtbühlschule, gratulierte beiden zu ihrer Wahl und dankte ihnen für ihre bisherige Arbeit.

Themen waren die bewegliche Ferientage im Schuljahr 2022/2023, das Schulverpflegungskonzept in der Mens1a im Schulzentrum, dessen Umsetzung und die Schulbussituation an den innerstädtischen Schulen. Dabei unterstützte der Gesamtelternbeirat einstimmig den Wunsch aller städtischen Schulen nach einer zweiten Fahrt von den Schulen um 15.30 Uhr.