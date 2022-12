Gesamtelternbeirat der Bad Waldseer Schulen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Gesamtelternbeirat aller Bad Waldseer Schulen – Gymnasium, Realschule, Döchtbühlschule, SBBZ-L, Durlesbachschule Reute, Grundschule Haisterkirch und die Eugen-Bolz-Schule – hat sich zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen.

Nach einem Rückblick des Vorsitzenden des Gremiums, Marcel Kupsch von der Döchtbühlschule, wurden sowohl er als auch Bernd Neuner vom Gymnasium als dessen Stellvertreter einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Herzlichen Glückwunsch!

Auf der Tagesordnung des Gesamtelternbeirats standen dann die Themen Ferienplanung für das Schuljahr 2023/2024, zusätzliche Schulbusse am Nachmittag, so dass vor allem die Grundschulkinder und die Klassen 5 bis 10 bessere Lernzeiten bekommen und nicht bis 16.30 Uhr an den Schulen sein müssen, die neu konzeptionierte Schulverpflegung in der Mens1a im Schulzentrum und der geplante Austausch aller Bad Waldseer Kindertagesstätten mit den Grundschulen. Im Anschluss daran wurden von den Elternvertretern weitere Themen, die alle oder einzelne Schulen betreffen, zu Sprache gebracht. Nach einem knapp zweistündigen guten und konstruktiven Austausch beendete der alte und neue Vorsitzende mit großem Dank an alle die Sitzung.