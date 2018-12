Gertrud Jäckle feiert 90. Geburtstag

Anfang Dezember hat Gertrud Jäckle ihren 90. Geburtstag gefeiert. Alfred Maucher überbrachte die Glückwünsche der Stadt und eine Urkunde des Landes sowie einen Präsentkorb, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Jubilarin stammt gebürtig aus Singen am Hohentwiel. Vor etwa drei Jahren kam sie von Illerrieden nach Bad Waldsee in den Wohnpark am Schloss. Dort fühlt sich die noch rüstige Jubilarin wohl, auch wenn ihr das Gehen nicht mehr leicht falle.

Ihre Leidenschaft für Tennis hat sie sich erhalten, obwohl sie schon lange nicht mehr aktiv spielt. Daher freute sie sich, dass Mitarbeiter des Pflegeteams sie anlässlich ihres Geburtstags auf die Tennisanlage in Bad Waldsee mitnahmen. Dort konnte sie sogar ein paar Schläge an der Ballwand machen. Mit ihrem Ehemann war Gertrud Jäckle 55 Jahre verheiratet. Die Erinnerung an viele schöne Stunden ist geblieben. Heute freut sie sich an Besuchen, der Natur und der Hauskatze.