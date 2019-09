Gerhard Köller folgt Helmut Schnell nach

Gerhard Köller ist neues Mitglied des Stiftungsrats der St.-Elisabeth-Stiftung. Der 57-Jährige leitet das Qualitätsmanagement beim Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim.

Gerhard Köller ist approbierter Apotheker und promovierte im Jahr 1991 an der Universität Mainz. Im selben Jahr trat er bei Boehringer Ingelheim ein – von 1997 bis 2010 war er in Biberach tätig, nach zwei Jahren in Japan wechselte er 2012 nach Ingelheim in die Konzernzentrale. „Als die Anfrage der Franziskanerinnen kam, ob ich mir eine Tätigkeit im Stiftungsrat der St. Elisabeth-Stiftung vorstellen könne, habe ich sehr gerne zugesagt“, sagt Gerhard Köller.

„Über die Jugendarbeit in Reute habe ich mit meiner Familie seit langer Zeit Kontakte zu den Schwestern. Darüber bin ich auch den wichtigen sozialen und karitativen Aufgaben der St. Elisabeth-Stiftung verbunden.“ Köller folgt Helmut Schnell, ehemaliger Geschäftsführer der IHK Bodensee-Oberschwaben, nach, der Ende des vergangenen Jahres auf eigenen Wunsch ausgeschieden war.