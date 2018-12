Geplante Straßenbaugesellschaft kommt nicht voran

Die geplante Straßenbaugesellschaft ist gehörig ins Stocken geraten: Der Bodenseekreis will sich möglicherweise nicht an der gemeinsamen Straßenplanungsgesellschaft beteiligen. Ursprünglich sollten ihr die drei Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodensee angehören, außerdem der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben und die Flächenagentur Baden-Württemberg. Ziel der Gesellschaft wäre es, die Planung dringender Neu- und Ausbaumaßnahmen an Bundesstraßen künftig selbst in die Hand zu nehmen – darunter die seit Jahrzehnten erhoffte Ortsumfahrung Gaisbeuren und Enzisreute.

Ziel ist ein schnellerer Bau der B30-Ortsumfahrung Enzisreute und Gaisbeuren – Ende März soll Entscheidung fallen. (Foto: Archiv)

Anlass für die geplante Straßenbaugesellschaft (die SZ berichtete mehrfach) sind Befürchtungen, dass solche Projekte zu lange aufgeschoben werden, weil es viele ähnliche Vorhaben im Land gibt und die personellen Kapazitäten beim eigentlich für die Planung zuständigen Regierungspräsidium Tübingen zu knapp sind. Falls sich der Bodenseekreis tatsächlich nicht beteiligt, wären die Kosten für die vier verbleibenden Gesellschafter deutlich höher. Ursprünglich kalkulierte der Kreis Ravensburg mit jährlichen Kosten von einer Million Euro.

„Ende März werden wir die finale Entscheidung treffen. Bis dahin stehen auch die Kosten fest“, sagt Landrat Harald Sievers. Er meint, dass der Lückenschluss der B30 zwischen Bad Waldsee und Baindt (Ortsumfahrungen Gaisbeuren und Enzisreute) so schneller geplant werden könnte. Aber auch andere Straßenausbauten wie die B32 in Blitzenreute oder die B12 bei Isny-Großholzleute ließen sich so schneller planen. Da die Gesellschaft nicht an den Tarif des öffentlichen Dienstes gebunden wäre, könnte sie höhere Gehälter zahlen und würde somit leichter als das Regierungspräsidium Personal finden, glaubt Sievers. Kritiker der geplanten Straßenbaugesellschaft wie der SPD-Fraktionschef im Kreistag, Rudolf Bindig, argumentieren hingegen, dass es bessere – politische – Wege gibt, Straßenneubauten zu forcieren und weist darauf hin, dass die Kreise sich damit Kosten in Millionenhöhe aufbürden würden, die eigentlich beim Land liegen.