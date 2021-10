Generalversammlung Musikverein Stadtkapelle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Stadtkapelle Bad Waldsee e. V. hat am Sonntag den 10.10.2021 ihre Generalversammlung in der Stadthalle Bad Waldsee abgehalten. Vorsitzender Repräsentation Franz Gapp begrüßte die aktiven und fördernden Mitglieder und führte durch die Tagesordnung. Zuvor hatte die Stadtkapelle den feierlichen Gedenkgottesdienst in St. Peter für die verstorbenen Mitglieder des Vereins musikalisch begleitet.

Leiterin Bereich Finanzen Sabine Bär konnte trotz oder vielleicht wegen Corona von einem gewinnorientierten Jahresabschluss 2020 berichten. Die Kasse wurde von den Kassenprüfern Wolfgang Bohnert und Bettina Winkel geprüft, es wurde nichts beanstandet, und somit konnten sie die Entlastung der Leiterin Bereich Finanzen empfehlen. Der stellvertretende Leiter Bereich Jugend Lukas Lerner berichtet von 15 jugendlichen MusikantenInnen, die bei der Stadtkapelle in Ausbildung sind. Dirigent Joachim Weiß freut sich, dass aktuell jetzt wieder auf ein geplantes Jahreskonzert am 1. Advent geprobt werden kann. Allerdings bemängelt er nach wie vor den desaströsen Proberaum. Er appelliert an die Stadtverwaltung, dass dies so nicht mehr tragbar sei.

Das außergewöhnliche Vereinsjahr 2020 begann mit einem Frühschoppenkonzert und diversen Fasnetsumzügen für die Narrenzunft, danach war Schluß. Seit Mitte März konnten dann durch die Pandemie keine offiziellen Auftritte und Proben mehr durchgeführt werden. Wenigstens zum Jahresende gab es dann die Möglichkeit, Weihnachtsvideos für den Rathaus Advent zu gestalten, bzw. die Umrahmung der Weihnachtsgottesdienste durchzuführen.

Anschließend stand die Entlastung der Vorstandschaft an, die durch das ehemalige Vorstandsmitglied Willy Dorner durchgeführt wurde.

Als nächstes führte Vorsitzender Gapp die anstehenden Wahlen durch. Jeweils für 2 Jahre wurden gewählt: Vorstand Finanzen und Jugend – Theresa Längle, Leitung Schriftverkehr – Andrea Auer-Schwarz, Leitung Finanzen – Sabine Bär und Karin Glasder, Leitung Noten – Blasius Sigg, Leitung Bereich Jugendabteilung – hier gab es keinen Bewerber, Stellvertreter Lukas Lerner leitet den Bereich kommissarisch, Leiter Bereich Inventar - Christine Auer, Leiter Bereich fördernde Mitglieder – Hubert Leißle, Kassenprüfer – Bettina Winkel und Dominik Gerlach.

Im Anschluss nach den Wahlen wurden die beiden MusikerInnen Ingrid und Wolfgang Maucher von Vorstand Rainer Bucher für ihre besonderen Dienste zu Ehrenmitgliedern der Stadtkapelle ernannt.

Die 1. Beigeordnete der Stadt Bad Waldsee Frau Ludy-Wagner richtete Grüße von Bügermeister Henne an die Stadtkapelle aus. Ebenfalls ging sie auf das Thema Proberaum ein, konnte dazu aber leider keine Neuigkeiten aus dem Rathaus berichten.