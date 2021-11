Generalversammlung des Fanfarenzuges Reute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die diesjährige Generalversammlung des Fanfarenzug Reute e.V. fand am Freitag, den 22.10. im Hofgut Elchenreute statt und wurde um 20.07 Uhr vom ersten Vorstand Alexander Bächtle eröffnet. Besonders begrüßt wurden in diesem Jahr, als Vertreterin für den Ortsvorsteher, Frau Geli Brauchle, sowie alle Ehrenmitglieder des Vereins. Nach der Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den ersten Vorstand folgte der Bericht des Schriftführers Hannes Leins. Auch in diesem Jahr war dieser, Corona verschuldet, leider sehr knapp. Trotz der Pandemie konnten allerdings mehrere Festivitäten, als Beispiel der Dorfflohmarkt mit anschließender Dorfhockete, abgehalten werden.

Als nächstes Folgte der Bericht des Spielleiters Peter Leins, welcher die vorbildliche Disziplin sowie Kameradschaft und den Zusammenhalt des Vereins während der Pandemie lobte. Außerdem rief er dazu auf, weiterhin mit viel Freude an der Musik am Ball zu bleiben und das Beste aus der Situation zu machen.

Der nächste Punkt war der Bericht des Kassenprüfers Thomas Lämmle. Dieser Berichtete über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins während des letzten Jahres. Nach einem nur kurz anhaltenden gefallenen Kontostand, der Uniformanschaffung geschuldet, konnte er die Mitglieder allerdings durch viele Einnahmen sowie Spendengelder beruhigen und bedankte sich nochmals bei allen Spendern und Unterstützern des Vereins.

Anschließend bestätigte und lobte der Kassenprüfer Harald Knoll außerordentlich die Kassenführung durch Thomas Lämmle. Frau Brauchle vollzog nun die Entlastung der Vorstandschaft. Hierbei lobte Sie das Engagement des Vereins während vieler Jahre in der Ortschaft Reute-Gaisbeuren.

Hiernach folgten die Neuwahlen. In diesem Jahr standen der Kassier, ein Kassenprüfer, ein Ausschussmitglied, sowie der erste Vorstand zur Wahl. Der Kassier Thomas Lämmle stellte sich zur Wiederwahl und wurde einstimmig gewählt. Harald Knoll trat nicht mehr zur Wiederwahl als Kassenprüfer an, hier wurde Werner Mock einstimmig als Nachfolger gewählt. Auch Klaus Blaser trat nicht mehr zur Wiederwahl als Ausschussmitglied an, hier traten Lothar Fischer und Klaus Schirrmacher zur Neuwahl an, wobei Klaus Schirrmacher diese für sich entschieden hat. Alexander Bächtle stellte sich erneut zur Wahl des ersten Vorstandes und wurde hierbei einstimmig wiedergewählt.

Geehrt wurde für 5 Jahre aktive Mitgliedschaft Fabian Eggart; für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft Johannes Blaser, Patrick Zimmermann, Lothar Fischer, sowie Stefan Kieble und erhielten eine Urkunde des Vereins.

Mehr zum Fanfarenzug Reute finden sie online unter der Adresse www.Fanfarenzug-Reute.de.