Gemeinsam georgische Gesänge lernen

Ein Workshop für Stimme und Lieder aus Georgien findet am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juni, im Schloss Bad Waldsee statt. Die Stimmlehrer sind Laurent Stéphan und Edda Heeg vom Centre Artistique International Roy Hart in Südfrankreich.

Die Begegnung mit der eigenen Stimme, die nicht an ästhetische Normen gebunden ist, ist laut Pressemitteilung eine Entdeckungsreise. Die Roy Hart-Tradition gehe davon aus, dass jede Stimme ein enormes Potential, eine Vielzahl von Stimmqualitäten in sich trage. Die Teilnehmer seien an dem Wochenende eingeladen, diese zu erkunden.

Sie werden mit Atem- und Körperübungen beginnen und die Stimme in spielerischen Übungen erwärmen. Über Improvisation und innere Vorstellungskraft werden sie den Stimmausdruck in seiner Fülle und Vielfältigkeit entdecken. Dabei spielt das emotionale Potential der menschlichen Stimme eine große Rolle. Mehrstimmige Lieder aus Georgien werden durch das Wochenende begleiten.

Laurent Stéphan ist nach Angaben des Veranstalters durch viele Reisen nach Georgien und langjähriger Erfahrung in georgischen Vokalensembles Kenner dieser dreistimmigen Stimmkultur und vermittele viel Freude und ein feines Gespür im Erlernen dieser Gesänge.

Der Kurs ist am Samstag von 10 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr, sowie am Sonntag von 9.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 180 Euro. Eine Anmeldung ist nötig bis zum 22 Juni per E-Mail an mail@stefan-grundner.de oder unter Telefon 0163 / 4759713.