Gemeinsam Fußballschauen ist am schönsten

Für Fußball-Fans hat das lange Warten bald ein Ende: Vom 14. Juni bis zum 15. Juli findet in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Bei der 21. Auflage des Turniers will Deutschland mit Bundestrainer Jogi Löw den Titel verteidigen, den die Mannschaft im Jahr 2014 in Brasilien gewonnen hat. Die Weltmeisterschaft startet am Donnerstag, 14. Juni, 17 Uhr mit der Partie Russland gegen Saudi-Arabien. Das erste Deutschland-Spiel gegen Mexiko ist am Sonntag, 17. Juni, 17 Uhr. Und da gemeinsam Fußballschauen viel schöner ist, gibt es auch in Bad Waldsee und den Ortschaften Public Viewings. Folgende Möglichkeiten wurden der Stadtverwaltung und der SZ gemeldet: Im Scala werden die Achtelfinalspiele (30. Juni, 1. Juli, 2. und 3. Juli), die Viertelfinalspiele (6. und 7. Juli), das Halbfinale (10. Juli) und das Finale (15. Juli) im Saal übertragen. Der TC Gaisbeuren zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung im Tennisheim auf einer Großbildleinwand. Foto: dpa