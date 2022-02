Über den Haushaltsplan 2022 berät der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am Montag, 14. Februar, ab 19 Uhr im Haus am Stadtsee. Auch die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden dabei thematisiert. sowie eine Vorkaufsrechtssatzung für die Gebiete „Innenstadt“, „Kurgebiet“ und „Nördlicher Stadtsee“. Darüber hinaus stehen die Tagesordnungspunkte Breitbandausbau und die Umstellung der Kindergartenbeiträge in der Kinderkrippe Betreuungsoase an.