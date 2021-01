Gemeinderat widmet sich dem Haushalt

Über den Haushalt sowie die Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe entscheidet der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 1. Februar, ab 18 Uhr im Haus am Stadtsee. Darüber hinaus wird über den Bau des Gradierwerks am Stadtsee gesprochen, ebenso wie über zukünftige, virtuelle Sitzungen. Und nicht zuletzt steht die Einführung des Profilfachs Spanisch am Gymnasium auf der Tagesordnung. Ein wichtiger Hinweis für Besucher dieser Sitzung: Die Zuhörer müssen gemäß der aktuellen Corona-Verordnung eine FFP2-Maske oder eine medizinische OP-Maske tragen. Die Maske darf am Sitzplatz abgenommen werden.