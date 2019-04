Der verzögerte Baubeginn des neuen Bürgerbüros wird am Montag, 29. April, Thema in der öffentlichen Gemeinderatssitzung um 18 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus sein. Eigentlich sollte der Baustart in der Hauptstraße 12 im September 2018 sein.

Außerdem findet sich auf der Tagesordnung der Finanzzwischenbericht des ersten Quartals wieder.