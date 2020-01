Gemeinderat tagt am Dienstag

Eine Einwohnerfragestunde steht auf der Tagesordnung der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstag, 28. Januar, um 18 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus. Das Gremium widmet sich außerdem den Satzungsbeschlüssen zu den Bebauungsplänen „Erweiterung Urbachtal“ (damit sich die Klinik Maximilianbad baulich vergrößern kann), „Großflächiger Einzelhandel an der Steinenberger Straße 1“ (damit sich der Lebensmitteldiscounter Lidl baulich verändern kann) und „Molitorstraße“ (damit dort ein innenstadtnahes Baugebiet entstehen kann). Auch die Umsetzung kurzfristiger Maßnahmen im Rahmen des Kindergartenentwicklungskonzeptes, also die vierte Ganztages-Gruppe im Kinderhaus Döchtbühl und eine Waldkindergartengruppe, werden besprochen.