Gemeinderat kapituliert vor Mammut-Tagesordnung

Der Waldseer Gemeinderat hat am Montagabend erstmals seit langer Zeit vor einer Mammut-Tagesordnung mit 16 Themen kapituliert und nach gut vierstündigen Power-Point-Vorträgen und Diskussionen auf Unterbrechung der Sitzung gedrängt. Bürgermeister Roland Weinschenk – als Vorsitzender des Gremiums Herr des Verfahrens – kam diesem mehrfach geäußerten Wunsch von Bernhard Schultes (Freie Wähler) und Matthias Haag (CDU) um 22.15 Uhr nach. Die Sitzung wurde mitten in der Beratung über die Zukunft der Schulen am Ort beendet. Fortgeführt wird diese einschließlich der Schuldebatte und der restlichen sechs Tagesordnungspunkte nun am Montag, 13. Mai. Schultes fordert ausgehend von diesem Desaster „eine neue Sitzungsökonomie und einen Tagungsraum mit anderen Voraussetzungen“.

Es war fast wie im Casino: Nichts ging mehr in einer überfüllten Schwemme mit stotternder Mikrofontechnik und saunaähnlichen Temperaturen – nicht mehr bei den Stadträten und auch nicht mehr bei den Besuchern, die in großer Zahl die Ränge bevölkerten und auf ihr jeweiliges Anliegen warteten. Jedenfalls waren alle sichtlich froh darüber, als sie endlich im Freien waren und frische Luft schnuppern durften. Nachdem sich das Gremium zu Beginn zweieinhalb Stunden lang über die Umsetzung des Städtebaulichen Rahmenplanes im Bereich Bleiche und Hirschhof beraten (siehe oberen Artikel) und vier Tagesordnungspunkte allein zu diesem Komplex erledigt hatte, war die Luft raus bei den ehrenamtlich Tätigen.

Dabei lagen zu diesem Zeitpunkt noch weitere acht Themen vor ihnen – unter anderem das von der Öffentlichkeit mit Spannung erwartete Projekt „Schulen in Gemeinschaft“ auf dem Döchtbühl. Doch die Rektoren erhielten von den Kommunalpolitikern nicht mehr die Aufmerksamkeit, die sie sich gewünscht hätten. Zwar erstattete jeder einzelne Schulleiter Bericht über die aktuelle Situation an der jeweiligen Schule und es gab einen kurzen Ausblick auf das genannte Projekt als Alternative zur vom Land favorisierten Gemeinschaftsschule. Allein: Nach Rückfragen und Diskussion stand keinem einzigen Stadtrat mehr der Sinn.

Ein Konter des Bürgermeisters an die Adresse von Rektor Günter Aßfalg (Döchtbühlschule), der auf die Raumnöte hinwies und deshalb den Erhalt von Grundschulpavillon 3 für eine Übergangszeit forderte, war die einzige Regung im Saal. Weinschenk: „Ich fühle mich jetzt überrumpelt und finde es methodisch nicht in Ordnung, dass Sie das hier vortragen, nachdem alles mehrfach beraten wurde und der Abriss der Pavillons zum Gesamtkonzept für die neue Kindertagesstätte gehört.“

Verärgerte Besucher

Viel mehr ging ein Aufatmen durch den Saal, als das Stadtoberhaupt dem immer lauter werdenden Wunsch seitens der Fraktionssprecher Schultes und Haag nachkam und die Zusammenkunft beendete. Allerdings gab es auch Besucher, die verärgert darüber waren, dass ihr jeweiliges Anliegen nicht mehr zur Sprache gekommen war, sie selbiges jedoch erst zu Sitzungsende erfuhren. Grund dafür waren die ausgefallenen Mikrofone, aufgrund dessen vieles von dem im Plenum Gesagten nicht bei den Zuschauern angekommen ist. So wartete etwa die Unternehmerfamilie Neyer aus Mennisweiler stundenlang ergebnislos auf die Beschlussfassung für die Erweiterung des Gewerbegebietes. Auch der Büchereileiter und der Feuerwehrkommandant samt Stellvertreter mussten unverrichteter Dinge ihren Heimweg antreten und werden kommende Woche erneut antreten. Der Bericht des Stadtseniorenrates wird ebenfalls verschoben, aber auf eine spätere Ratssitzung.

Edmund Gresser (CDU) sagte bereits während der Debatte um den Städtebaulichen Rahmenplan: „Die Entscheidungen von heute sind so weitreichend und abendfüllend, das hätte mehr Zeit verdient.“ Da waren die Räte nach zwei Stunden noch immer bei Tagesordnungspunkt drei. Während der späteren Vorstellung der „Schulen in Gemeinschaft“ forderter Bernhard Schultes als Erster eine Verkürzung und sagte, es sei klar, dass „wir eine andere Sitzungsökonomie benötigen und eine Agenda, die realistisch ausgelegt wird“. Es könne nicht angehen, dem Gremium 16 Tagesordnungspunkte an einem einzigen Abend zuzumuten. „Auch der Schulkomplex hätte großen Raum verdient, weil es viele Betroffene gibt“, weiß der Freie Wähler. Dass am Montag auch noch „katastrophale technische Voraussetzungen“ dazu gekommen seien in einem überhitzten Saal mit mieser Akustik, habe das Ganze nicht angenehmer gemacht. Schultes: „Einschließlich Sitzplan muss alles nochmals auf den Prüfstand, da müssen wir jetzt echt ran!“

Und wie beurteilt Bürgermeister Roland Weinschenk den Verlauf der Sitzung? „Bei den zahlreichen Punkten, die auf der Tagesordnung standen, handelte es sich um wichtige Themen, die entweder schon seit längerem für diesen Tag vorgesehen, beziehungsweise dringend beschlossen werden sollten“, so Weinschenk. „Bei der Aufstellung der Tagesordnung konnte nicht abgesehen werden, dass einige Punkte so intensiv diskutiert werden und so viel Zeit zur Präsentation benötigen. Künftig werde ich versuchen bei der Aufstellung der Tagesordnung mehr Zeit für Diskussionen vorzusehen und die Tagesordnung sensibler planen.

Am Montag, 13. Mai , tritt das Gremium erneut um 18 Uhr in der Schwemme zusammen, um die nicht oder nicht fertig behandelten Tagesordnungspunkte öffentlich zu behandeln.