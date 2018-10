Gemeinderat entscheidet über Bleiche

„Herzlich Willkommen Deutschland“, stand auf der Videoleinwand, die die deutsche Nationalmannschaft in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam begrüßte. Doch ob der ewige Rivale aus den Niederlanden im heutigen Nations-League-Duell (20.45 Uhr/ZDF) wirklich so ein guter Gastgeber ist, wird sich herausstellen. Es ist nicht gerade ein Alltagsspiel für die WM-Gescheiterten und Bundestrainer Joachim Löw. Nach dem Remis gegen Frankreich geht es im Doppelspieltag gegen die Niederländer und drei Tage später in Paris im Rückspiel gegen den Weltmeister ...