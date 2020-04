Gemeinderat entscheidet über Besoldungsgruppe

Der Bad Waldseer Gemeinderat tagt am Montag, 27. April, ab 18 Uhr öffentlich im Haus am Stadtsee. Das Gremium wird in dieser Sitzung unter anderem über die Besoldungsgruppe des neuen Bürgermeisters Matthias Henne entscheiden. Auf der Tagesordnung finden sich zudem mehrere Baugebiets-Themen wieder. So geht es zum Beispiel um die Baugebiete „Beim Pfändle“ in Bad Waldsee und „Am Waldbauerweg“ in Mittelurbach sowie um die Bebauungspläne „Hochwaldgasse“ in Haisterkirch und „Hungerberg“ in Michelwinnaden. Auch über die Kläranlage wird gesprochen. Schließlich wird die Machbarkeitsstudie zur Spurenstoffelimination vorgestellt und über den Neubau eines Gebäudes für die Schlammentwässerung sowie einen Ersatz der Überschussschlammentwässerungsanlage beraten.