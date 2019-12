Gemeinderat billigt Klinikerweiterung

Die geplante Aufstockung der Rehaklinik Maximilianbad (Bauteil C) um ein Vollgeschoss hat der Waldseer Gemeinderat am Montag einstimmig gebilligt. Durch diese bauliche Erweiterung mit geschätzten Kosten in Höhe von 2,75 Millionen Euro können 16 neue, barrierefreie Doppelzimmer mit „Kingsize“-Betten eingerichtet werden.

Nach dieser Aufstockung verfügt die Klinik dann über insgesamt 199 Zimmer (144 Einzelzimmer, 55 Doppelzimmer). Aus Sicht der Betriebsleitung ergebe sich dadurch „eine verbesserte wirtschaftliche Situation, da sich die Fixkosten auf eine höhere Zimmerzahl verteilen“, heißt es in der Sitzungsvorlage an den Gemeinderat. Auch eine Anpassung des Personalschlüssels sei damit gegeben und münde in die Schaffung zusätzlicher fünf Vollzeitstellen. Die Betriebsleitung sehe gute Chancen, das Maxibad mit qualitativ hochwertigen neuen Zimmern am Markt zu positionieren. „Trotzdem handelt es sich bei diesem Bauvorhaben um eine strategische Entscheidung mit unternehmerischem Risiko“, so Peter Blank und Thomas Manz dazu. Die Bauzeit wird mit 20 Monaten angegeben.