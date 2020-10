Gemeinderat Bad Waldsee befasst sich am 12. Oktober mit Bauplätzen

Um die Vergabe der Einzel- und Doppelhausbauplätze im Baugebiet „Beim Pfändle“ geht es in der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeindrats am Montag, 12. Oktober, um 18 Uhr in der Stadthalle. Darüber hinaus wird der Stadtseniorenrat seinen Tätigkeitsbericht vorstellen. Auch die Schulbauentwicklungsplanung am Bildungszentrum Döchtbühl wird thematisiert, ebenso wie der aktuelle Planungsstand des groß angelegten Projekts „Altstadt für Alle“. Nicht zuletzt stehen ein Zuschuss für den Handels- und Gewerbeverein sowie ein Sachstandsbericht zu den Bauvorhaben der Kindergärten in Haisterkirch und Reute auf der Tagesordnung.