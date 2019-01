Gemeinderäte in Aulendorf und Bad Waldsee bekommen nicht mehr Geld

Vor der Kommunalwahl im Mai erhöhen offenbar einige Gemeinderäte im Land noch einmal ihre Aufwandsentschädigungen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Während beispielsweise im benachbarten Ravensburg bald über eine Anhebung der Gelder für Kommunalpolitiker entschieden werden soll, ist das in Bad Waldsee und Aulendorf nicht geplant. Im Vergleich zu anderen Städten sind die Aufwandsentschädigungen in beiden Kommunen niedrig.

Kommunalpolitiker opfern viel Freizeit für ihr Ehrenamt. Zum einen nehmen sie an stundenlangen Sitzungen des Gemeinderats oder seiner Ausschüsse teil. Zum anderen müssen sie sich gründlich darauf vorbereiten. Je nachdem, wie aktiv ein Kommunalpolitiker ist, können monatlich schon mal 40 Stunden für das Ehrenamt draufgehen. Daher lassen sich die Gemeinderäte den Aufwand auch bezahlen – höchst unterschiedlich allerdings, wie eine dpa-Umfrage ergab. Die Gelder reichen von geringen Pauschalen und mageren Sitzungsgeldern wie in Aulendorf und Bad Waldsee bis hin zu einem stattlichen monatlichen Salär in Stuttgart.

„Von Absahnen kann keine Rede sein“

Die Kommunen haben es laut baden-württembergischer Gemeindeordnung nämlich selbst in der Hand, welche Gelder sie ihren Räten zugestehen. Nach Ansicht des Verwaltungswissenschaftlers Paul Witt liegen die Summen im Südwesten am unteren Ende. Dabei arbeiteten die Räte im Schnitt 30 bis 40 Stunden pro Monat für ihre Kommune. „Von Absahnen kann keine Rede sein, die Motivation für die Sache steht eindeutig im Vordergrund“, betont der Rektor der Verwaltungshochschule Kehl. Allerdings sei die Nachwuchsgewinnung ein schwieriges Geschäft. „Das ist kein Amt, um das man sich reißt.“

Die Verpflichtung, für fünf Jahre einen Großteil seiner Zeit für Gemeinderatsarbeit zu opfern, schrecke viele ab. Mit einem Angestelltenjob in Vollzeit sei das schlecht zu vereinbaren. Nicht umsonst gebe es viele Freiberufler wie Ärzte oder Anwälte, Lehrer und Selbstständige ohne starres Arbeitszeitkorsett in den Gremien. Ein Beispiel: Im Jahr 2017 betrug die Sitzungsdauer im Stuttgarter Gemeinderat rund 500 Stunden.

In Stuttgart gibt es 1500 Euro monatlich

Auch deshalb sind die Gemeinderäte in der Landeshauptstadt am besten bezahlt. Sie erhalten einen monatlichen Grundbetrag von 1500 Euro, Fraktionschefs das Doppelte. Die Sitzungsgelder sind gestaffelt: Bei einer Dauer von bis zu fünf Stunden werden 60 Euro gezahlt, das Doppelte für Sitzungen zwischen sechs und acht Stunden und das Dreifache, wenn die Räte darüber hinaus Sitzfleisch haben.

In Heidelberg wurde zum Jahreswechsel wie in vielen anderen Städten eine Schippe draufgelegt. Der Gemeinderat hat sich eine Erhöhung um 235 Euro auf jetzt 900 Euro monatlich genehmigt. Fraktionsvorsitzende bekommen einen Zuschlag von 50 Prozent. „Die Entschädigungssätze für Stadträte waren zuvor zuletzt im Jahr 2000 geändert worden und somit seit über 18 Jahren unverändert“, heißt es zur Erklärung.

Nach Überzeugung von Fachmann Witt sind die Erhöhungen der Wahl am 26. Mai geschuldet, vor allem wenn die Beträge lange nicht angepasst worden seien. „Jeder neue Rat wird sich scheuen, als einer der ersten Beschlüsse die Entschädigungen zu erhöhen und sich damit dem Vorwurf der Selbstbedienung auszusetzen.“

Von Beträgen wie in Stuttgart oder Heidelberg können Kommunalpolitiker in Oberschwaben und damit auch in Bad Waldsee und Aulendorf nur träumen. In beiden Städten bekommen Stadträte monatlich 50 Euro (zum Vergleich: in Weingarten und Ravensburg aktuell 80 Euro). Das Sitzungsgeld in beiden Städten ist gestaffelt. Für eine durchschnittliche Sitzungsdauer (bis zu sechs Stunden) erhalten die Stadträte in Waldsee 40 Euro und in Aulendorf 35 Euro (zum Vergleich: in Ravensburg sind es pauschal 40 Euro, in Weingarten 36 Euro).

Eine Erhöhung der Aufwandsentschädigungen ist auf SZ-Anfrage weder in Waldsee noch in Aulendorf geplant. In Bad Waldsee wurde die „Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit“ zuletzt 2013 angepasst, in Aulendorf 2016. Die Nachbarstadt Ravensburg hingegen plant in Kürze eine Erhöhung: 20 Euro mehr Monatspauschale und 10 Euro mehr Sitzungsgeld. Entschieden werde das laut Stadtverwaltung in öffentlicher Sitzung in Februar oder März. Gültig wäre die Erhöhung dann in der neuen Wahlperiode.