Gemälde und Zeichnungen von Bettina Pradella in der Kleinen Galerie in Bad Waldsee ausgestellt

Trotz Sommerwetter sind doch einige Besucher in die Kleine Galerie zur Eröffnung der Ausstellung von Bettina Pradella gekommen. Axel F. Otterbach wählte für seine Begrüßung eine längere Betrachtung zum Ausstellungswesen und vergaß nicht, die jüngste Besucherin zu erwähnen. Die fünf Wochen alte Tochter der Künstlerin schlief friedlich im Kinderwagen und wurde vom Vater betreut.

Der Weg der 1980 in Köln geborenen Bettina Pradella verlief auf besondere Art: Sie hat zunächst eine Ausbildung zur technischen Zeichnerin in Bonn gemacht, bevor sie an der Stuttgarter Akademie Kunst und parallel dazu an der Universität Germanistik auf Lehramt studierte. Ein Jahr verbrachte sie 2011 an der Winchester School of Art in Southampton.

Die Fähigkeit, einen Gegenstand genau abzubilden, die Fähigkeit zum lebensechten Porträt, die Umsetzung von Stofflichkeit, von verschiedenen Materialien – in ihren bevorzugten Techniken, der Ölmalerei und der Zeichnung mit Blei- und Buntstift – hat sie aufs Genaueste gelernt. Nur benutzt sie diese, wie Herbert Köhler in seiner gedankenreichen Einführung hervorhob, nicht etwa dazu, eine fotorealistische Arbeit abzuliefern. Statt dessen ginge es Pradella um das „Außermalerische“, um eine Gesellschaftskritik.

Doch zunächst: Was sehen wir hier? Figuren, Menschen, Frauen zumeist, aber nur teilweise als Schemen und in Alltagskleidung, Fleecejacken, Jeans und Tops, erkennbar, tauchen im Hintergrund auf – kaum ist mal ein Gesicht zu erahnen, meist sind es nur Beine oder Arme. Sie sind in Schnüre, Kabel, Expander, Gurte oder Folien verstrickt, gefangen, oft scheinen sie hoffnungslos verknotet. Kämpfen sie dagegen, oder haben sie alles in Griff und agieren damit? Wehren sie sich oder sind sie Opfer? Pradella sagt selbst dazu: „In meiner Arbeit behandle ich Fragen nach dem Wesen von Freiheit: Wie selbstbestimmt sind wir wirklich, wie fremdbestimmt sind wir eigentlich?“

Wer einmal mit dem Doppelklebeband, einem Paketband oder auch nur Tesafilm gekämpft hat, weiß, wie zäh solche Materialien sind und welches Eigenleben sie plötzlich entwickeln können. Ein tolles Bild ist das als Symbol für unser Gefangensein in einer fremden Welt, das Herbert Köhler in seiner Assoziation zur antiken „Laokoon-Gruppe“, wo Vater und Söhne von Schlangen erwürgt werden, nachzeichnete. „Wir sind verstrickt, beengt, in einem nicht zu überblickenden Wirrwarr, unsere Willens- und Bewegungsfreiheit stehen auf dem Spiel“, zog er seine Conclusio aus diesen Arbeiten.

Und war da ganz nah an Pradellas Gedankenwelt, die einerseits über die Sprache und das Nachsinnen über aktive oder passive Verben zu ihren Motiven kommt, andererseits aber auch die endlose Geduld mitbringt, um diese sprachlich-philosophischen Gedankenspiele visuell zu realisieren. „Ein paar Wochen stecken da immer drin“, sagt die Praktikerin zur Arbeitsdauer. Große Formate halbiert sie, schraubt oder legt sie aneinander und malt über beide hinweg. Nein, Diptychon ist Fehlanzeige, da ist sie Pragmatikerin, so lässt sich ein größeres Bild einfach besser transportieren.

Die Zeichnungen schützt sie vor allzu starkem Licht, nach der Fertigstellung werden sie – ähnlich wie bei Kohlezeichnungen – mit einem Fixativ übersprüht. Außerdem sind manche Stellen mehrfach aufgetragen, so entsteht bisweilen der Eindruck, es sei Ölkreide, weil der Auftrag fettig pastos glänzt. In der Wahl der Farben beweist sie eine subtile Ästhetik, viel abgetöntes Rot, mal einen komplementären Kontrast in sattem Violettrot zu Gelb, mal eine unlaute Buntheit. So wird man unversehens in ein eigentlich schwieriges Thema hineingezogen und ist, ähnlich wie im Theaterspiel, restlos fasziniert.