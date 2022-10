Gelungenes Konzert der Waldseer Jugendmusikschule im Kornhaus

Nur knapp einen Monat nach den Sommerferien hat die Jugendmusikschule Bad Waldsee zum ersten Konzert im neuen Schuljahr eingeladen – und es wurde ein feines Konzert, wie die zahlreichen Gäste bestätigten. Wesentlich dazu beigetragen hat der Museums- und Heimatverein mit der Bereitstellung sämtlicher technischer Voraussetzungen, zwischen Ab- und Aufbau zweier Ausstellungen. Das teilt die Jugendmusikschule mit.

17 Jungmusizierende aus sechs Klassen bestritten das Konzert, wie aus einem Schreiben der Jugendmusikschule hervorgeht. Christine Zimmermanns Klarinettentrio „Monaru“ machte den Auftakt mit Haydns Divertimento in drei Sätzen.

Marina Bühler und Schülerin Ronja Dennenmoser folgten mit James Raes „Racing Demons“ an den Querflöten. Ulrich Triebel motivierte gleich drei seiner Schüler mit je einem Beitrag zum Vorspiel: Simon Heber (Phantasie für die Trompete), Noah Kösler mit „Menuett Andantino“ (James Hook) und selbst begleitend den erwachsenen Schüler Werner Knapp mit Verdis Gefangenenchor.

Percussionensemble bietet mitreißende Töne

Mitreißend war Nils Rohwers „African Dance“ von Ralle Frickers Percussionensemble bestehend aus Luis Heßdörfer, Jonas Frickel und Gianni Dorner.

Elena Becker-Schramms in der Kurstadt hochgeschätzte Gesangsklasse wartete mit zwei Titeln auf, vorgetragen von Jule Unger: „Memory“ aus Lloyd Webbers „Cats“ und „Lenas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“, von der Musikpädagogin am Flügel begleitet.

Besucher erleben vergnüglichen Abend

Erneut traten danach gemeinsam von Marina Bühlers Flötenklasse Linda Sigg und von Christine Zimmermanns Klarinettenklasse Beate Miller zunächst mit einem perfekt intonierten Menuett von Händel auf. Die beiden wagten sich dann auch an Laurie Londons Evergreen „He’s got the whole world“ zum Vergnügen der Besucher.

Den Abschluss des Abends gestaltete Salome Hänslers Streicherklasse. Antonin Volkwein, Magdalene Mast und die Lehrerin selbst spielten Joseph Haydns Streichertrio Nr. 4. Das mit besonderem Applaus belohnte Stück „Symphony of Dragons“, eine Eigenkomposition, wurde von Julia Emmendörfer an der Violine in Hänslers Begleitung am Flügel mit Präzision und Emotion vorgetragen.