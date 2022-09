Gelungenes Hüttenvorspiel der Jungmusikanten aus Reute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 18. September, gaben die Jungmusikanten des Musikvereins Reute-Gaisbeuren nachmittags im katholischen Gemeindehaus in Reute ein kleines Konzert vor zahlreichen interessierten Zuhörern. Anlass für das Vorspiel war die traditionelle Jungmusikantenhütte, die am Ende der Sommerferien in Balingen stattfand. Viel Beifall gab es für die Vorträge des Nachwuchsorchesters sowie des Ensembles, die zahlreiche Musikstücke zum Besten gaben.

Um den Besuchern die Aktivitäten bei den Probentagen vorzustellen, wurde ein schöner und ansprechender Bildervortag zusammengestellt, der für viel Schmunzeln im Saal sorgte. Jugendleiterin Miriam Miller dankte am Ende allen Teilnehmern sowie den Helfern, die zum Gelingen der Jungmusikantenhütte und zum sonntäglichen Vorspiel beigetragen hatten. Bei Kaffee und Kuchen sowie dem Austausch der Erlebnisse des musikalischen Nachwuchses endete die kurzweilige Veranstaltung.