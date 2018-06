Gelungene Turnierveranstaltung

Insgesamt 18 Prüfungen in Dressur und Springen bis zur Klasse L mit Teilnehmern aus ganz Oberschwaben bekamen die Besucher des Turniers des RFV Bad Waldsee am vergangenen Wochenende zu sehen. Wie aus einer Pressemittielung hervorgeht, hat der Verein in drei Tagen auf seiner Reitanlage in Unterurbach sein 41. alljährliches Turnier bei guten Wetterverhältnissen ausgetragen.

Der Freitag stand ganz im Zeichen der Dressur. Den Turnierauftakt bildete dabei eine Dressurpferdeprüfung der Klasse A und der Klasse L, bei welcher Reiter junge Pferde bis zu sechs Jahren vorstellen können. Anschließend fand eine Dressurprüfung der Klasse A* statt. In dieser Prüfung konnte Cindy Schmidt eine gute Platzierung für den RFV ergattern. In der nachfolgenden L-Dressur, welche den Höhepunkt des ersten Turniertages darstellte, ging der Sieg an Louisa Reisch und „Diego“ vom RFV Bad Schussenried. Den Abschluss des ersten Turniertages bildeten eine Dressurprüfung der Klasse E, bei denen sich die jüngeren Dressurreiter beweisen konnten.

Der nächste Tag begann für die Veranstalter und Reiter mit einer Springprüfung der Klasse A* und A**. In beiden Prüfungen gingen einige Schleifen an den gastgebenden Reitverein. Bei der anschließenden Springprüfung der Klasse L, in der nach Fehlern und Zeit geritten wurde, ging der Sieg an Lisa Madlener und „Zatina“ vom PSV Leutkirch-Haid. Am Mittag konnten auch die jüngsten Springreiter im Springreiter-Wettbewerb und im Stilspringen der Klasse E ihr Können zeigen. Am Abend fand ein Stafetten-Wettbewerb statt, der großen Anklang bei Reiter und Publikum fand. Hier reiten jeweils zwei Reiter in einem Team zusammen. Dabei überwindet zunächst der erste Reiter den Parcours, muss dann eine Reitgerte an den zweiten Reiter übergeben, welcher im Anschluss den Parcours zu bewältigen hat. Am Schluss werden Fehler und Zeit beider Reiter zu einem Ergebnis zusammengerechnet.

Der letzte Tag begann mit zwei Punktespringprüfungen der Klasse A* und A** mit Joker, gefolgt von einer Stilspringprüfung der Klasse L. Bevor die Zuschauer sich dem Höhepunkt des Turnierwochenendes widmen konnten, hielt Pfarrer Stefan Werner den Sonntagsgottesdienst in der Reithalle. Thema war der Blutfreitag. Aus diesem Anlass nahmen Vertreter der Blutreitergruppen an diesem Gottesdienst teil. Musikalisch wurde die Messe von der Stadtkapelle und drei jungen Damen (Julia und Chiara Breuning, Alina Hutsch) begleitet. Im Anschluss segnete Pfarrer Werner die Pferde vor der Reithalle.

Danach fand für die Freunde des Pferdesports noch eine Springpferdeprüfung Klasse A und anschließend die Springprüfung der Klasse L mit Stechen statt. Die Reiterinnen und Reiter, die hier im Normalparcours über zehn Hindernisse einen fehlerfreien Ritt in der vorgegebenen Zeit erreichten wurden fürs Stechen zugelassen. Dann hieß es im Stechen alles oder nichts, denn nur ein fehlerfreier Ritt in einer schnellen Zeit konnte in einem starken Starterfeld zum Sieg führen. Sandra Wetzel vom RSC Rupertshof zeigte hier die beste Leistung und holte sich mit „Etoille“ die goldene Schleife. Gratuliert wurde der Siegerin von Namik Akok vom Unternehmen Ostheimer-Akok, dem ersten Vorsitzenden des Vereins, Wolfgang Schröer sowie von Bürgermeister Roland Weinschenk, der neben den Ehrenmitgliedern und den ehemaligen Vorständen als Ehrengast zum Turnier eingeladen wurde. Im Rahmen der Turnierveranstaltung wurde Doris Mühlschlegel anlässlich der 40-jährigen Mitgliedschaft gratuliert und der Verein bedankte sich bei den beiden ausgeschieden Ausschussmitgliedern Tanja Ludescher und Siegmund Koch. Den Abschluss des Turnierwochenendes bildeten ein Führzügelwettbewerb und ein Reiterwettbewerb. Hier konnten die jüngsten Reiter ihr Können unter Beweis stellen.