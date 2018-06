Gelungene Solos und bravouröse Stücke

Mit einem bunten und umfangreichen Programm haben die Musiker des Gymnasiums am 13. Juni ihr Publikum im Gemeindehaus von St. Peter unterhalten. Von „Nabucco“ bis „Frozen“, von Oper und Operette über Musical bis Disney-Filmmusik, reichte das Repertoire.

Musiklehrer Hans Georg Hinderberger moderierte laut Pressemitteilung gut aufgelegt und schlagfertig durch den Abend. Musikalisch unterstützt wurde er von seinen Kollegen Ernst Greinacher, Hellmut Rißmann und Robert Häusle. Der Unterstufenchor eröffnete unter der Leitung von Ernst Greinacher das Konzert mit „Les Choristes“ von Bruno Coulais aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“. Die Soloparts wurden von Benedict Rundel gesungen, dessen klare Stimme wieder einmal das Publikum beeindruckt habe. Robert Häusle begleitete die jungen Sänger am Klavier.

Im Anschluss folgte der Mittelstufenchor, geleitet von Hans Georg Hinderberger, zuerst mit zwei Stücken aus Oper – „Komm Du schönes Glockenspiel“ aus „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart, danach „Choeur des Gamins“ aus der Oper „Carmen“ von Georges Bizet. Vor allem der jüngste Teil des Publikums habe das nächste Stück „Let it go“ aus dem Disney-Musical-Film „Frozen“ gekannt, komponiert von Kristen und Robert Anderson-Lopez.

Bei „Hakuna Matata“ von Elton John, jetzt auch wieder vielen älteren bekannt, aus dem ebenfalls von Disney verfilmten Musical „Lion King“ war das Publikum laut Mitteilung endgültig in beschwingter Sommer-Stimmung. Nicolas Korn präsentierte mit „Can you feel the love tonight“ begleitet von Hans Georg Hinderberger am Klavier ebenfalls ein Stück aus dem „Lion King“ von Elton John. Für seine gelungene Solo-Darbietung habe er begeisterten Applaus vom Publikum erhalten, heißt es.

Das Orchester unter der Leitung von Hans Georg Hinderberger wagte sich für das Sommerkonzert an schwierigere Stücke und habe diese mit Bravour gemeistert: Zuerst mit „Marsch der Priester“ wieder ein Stück aus Mozarts „Die Zauberflöte“, danach die Ouvertüre aus der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß und am Ende „Can Can“ aus der Operette „Orpheus“ in der Unterwelt von Jaques Offenbach.

Den langen Abschluss des Konzerts machte der große Oberstufenchor, geleitet von Ernst Greinacher und Hans Georg Hinderberger und am Klavier begleitet von Robert Häusle. Zuerst präsentierte der Chor zwei Stücke von Guiseppe Verdi – „Chor der schottischen Flüchtlinge“ aus der Oper „Macbeth“, danach die heimliche italienische Nationalhymne „Chor der Gefangenen“ aus der Oper „Nabucco“.

Es folgte ein Medley aus dem Musical „Fiddler on the roof“ von Jerry Bock und aus einem Musical „Westside Story“ von Leonard Bernstein „I feel pretty“, gesungen ausschließlich von den Schülerinnen. Dafür erhielten die Sänger mit Jägerchor aus der Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber ihre ganz eigene Bühne, die sie, ausgestattet mit Jägerhüten und Spritzpistolen und zeitgenössischer Choreographie zur Unterhaltung des Publikums nutzten. Zum Abschluss präsentierte sich nochmal der gesamte Oberstufenchor mit „Seasons of love“ aus dem „Musical Rent“ von Jonathan Larson. Nach fast zwei Stunden verabschiedeten sich nochmals alle am Konzert beteiligten Musiker, stolze 100 an der Zahl, auf der Bühne und wurden von einem begeisterten Publikum mit herzlichem Applaus in den Sommerabend verabschiedet.