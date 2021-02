Geld vom Land für lebenswerte Innenstädte

Die Stadt Bad Waldsee erhält 900.000 Euro für die Sanierung der Altstadt. Das teilen die Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne) und Raimund Haser (CDU) in einer gemeinsamen Presserklärung mit. Im Rahmen der Förderung durch das Baden-Württembergische Wirtschaftsministeriums bekommt Aulendorf 200 000 Euro, Bergatreute 400 000 Euro, Erolzheim und Wolfegg 300 000 Euro. Die Schwerpunkte bei der diesjährigen Städtebauförderung reichen vom Bau und Erhalt von Wohnungen über die Weiterentwicklung bestehender Zentren bis zu Maßnahmen für den Klimaschutz.

Insgesamt unterstützt das Wirtschaftsministerium die Stadtsanierung in den Städten und Gemeinden des Wahlkreises Wangen-Illertal mit 7,4 Millionen Euro. Dies teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Insgesamt stehen im Rahmen des Städtebauförderprogramms 2021 rund 265 Millionen Euro aus Landes- und Bundesmitteln für 361 Maßnahmen zur Verfügung.

Allein 2,8 Millionen Euro fließen nach Wangen - zwei Millionen Euro für den Antrag „Erba Auwiesen-Argensiedlung“, 800.000 Euro für den Antrag „Stadtkern IV“. 1,2 Millionen Euro fließen nach Bad Wurzach für den Antrag „Bad Wurzach West“.

Hinter der Städtebauförderung stecke laut Mitteilung auch ein ökologischer Gedanke der Landesregierung. „Für eine nachhaltige Baupolitik gilt für uns ‚Innenentwicklung vor Außenentwicklung‘. Das heißt: Wir wollen im Zentrum zuerst nicht-genutzte Flächen in Bauflächen umwidmen, um so wertvolle Grünflächen im Außenbereich zu schützen“, werden die beiden Angeordneten in der Pressemitteilung zitiert.