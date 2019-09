Geistliche Abendmusik mit Posaune und Alphorn

Die nächste Geistliche Abendmusik in St. Peter beginnt am Mittwoch, 18. September, um 19.30 Uhr. Mit Manuel Zieher wird laut Vorschau ein Posaunist spielen, der sich relativ vielfältig in seiner musikalischen Anlage gibt.

So spielt er, neben der Posaune, das Euphonium und das Alphorn. Zudem ist er als Musikpädagoge, Musikdirigent und viel engagierter Konzertposaunist in den unterschiedlichsten Blasorchestern tätig. Hermann Hecht, Organist und Chorleiter, in St. Peter, wird ihn an der Orgel begleiten, aber auch solistisch Orgelwerke zu Gehör bringen. Das Konzertprogramm beinhaltet verschiedene Musikepochen mit Werken großer Meister. Kurseelsorger Egon Wieland wird textliche Impulse zwischen den Musikwerken lesen.