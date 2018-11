Gehweg beim Freibad wird erneuert

Diese Baumaßnahme wird viele Freibadgäste freuen: In der Robert-Koch-Straße wird derzeit der Gehweg saniert.

Wer vom hinteren Freibadparkplatz zum Eingang des Bades lief, traf hier und da auf eine kleine Anhöhe des Gehwegs. Baumwurzeln hatten den Weg an ein paar Stellen angehoben. Dieser Zustand gehört der Vergangenheit an. Denn aktuell finde „eine Gehwegsanierung im Rahmen des Straßenunterhaltungsprogramms“ statt, wie Rathaussprecherin Brigitte Göppel auf SZ-Anfrage mitteilt. Die Arbeiten werden voraussichtlich ein bis zwei Wochen andauern – „je nach Witterung“, so Göppel.