Gegen Missstände in der Arbeitswelt engagiert

Peter Niedergesäss war rund 30 Jahre lang für die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung tätig. Dabei habe er hat die Ziele der Bewegung immer mit Nachdruck und großem persönlichen Engagement verfolgt, heißt es in einer Pressemitteilung der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Seien es der Einsatz für einen Mindestlohn, der vor Armut schützt, einen gerechten Familienlastenausgleich und gute Arbeitsbedingungen in der Pflege oder der faire Handel mit Ostafrika. Nun geht der 65-Jährige Ende Oktober in den Ruhestand.

Seine Anfänge machte der gelernte Werkzeugmacher in der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ). Eigentlich habe er vorgehabt, nur drei Jahre lang dorthin zu wechseln und im Anschluss wieder in seinen Beruf zu wechseln. Dann habe er jedoch noch zwei Jahre drangehängt und kam auf Bundesebene. Damit sei es mit der Rückkehr in den Ausbildungsberuf vorbei gewesen.

Andere Schüler ermutigen

1976 habe er nicht die Vorstellung gehabt, dass das Engagement im Verband sein künftiges Berufsleben sein sollte. Eigentlich habe er über einen Berufswechsel nachgedacht und dabei die Arbeit mit Behinderten im Blick gehabt. In der Schule sei er jedoch nur ungenügend auf das Berufsleben vorbereitet worden. Seine Vorstellungen davon und die Realität der Arbeitswelt hätten nicht zusammengepasst. Aus dieser Erkenntnis seien die Berufsorientierungstage der CAJ an Schulen in Geislingen und Balingen entstanden. Er selbst habe einen Hauptschulabschluss und erst später im Leben entdeckt, was in ihn steckt. Mit seiner Arbeit wollte er immer andere Hauptschüler ermutigen. Deshalb sei er auch heute noch Stiftungsratsvorsitzender der Eugen-Bolz-Schule in Bad Waldsee.

Sonntagsschutz ein Erfolg

Der größte Erfolg seiner 40 Jahre währenden Aktivität für die Arbeitnehmer in der Diözese sei es gewesen, quasi die Hebamme einer Entwicklung zu sein, in der Menschen entwickeln, sich für ihre Interessen und die ihrer Kollegen einsetzen. Gerade bei Konflikten in Betrieben seien viele dank ihrer Solidaritätserfahrungen über sich hinausgewachsen. Auch auf Themen, für die sich die KAB lange eingesetzt habe und die schließlich erfolgreich waren, ist er stolz. Als Beispiel sieht er hier den Sonntagsschutz. Wäre die KAB nicht all die Jahre für den Schutz des Sonntags eingetreten, gäbe es heute viel mehr verkaufsoffenen Sonntage und Sonntagarbeit.

Inwieweit sich katholische Organisationen politisch betätigen sollen hänge vor allem von der Struktur des Verbands ab. Französische Bewegungen hätten zum Beispiel die Aufgabe, Menschen, die sich in den Arbeitnehmerorganisationen erngagieren, in ihrem Glauben zu stärken und so die Vorstellungen der Kirche umzusetzten. In Deutschland habe sich die Kirche auch auf Druck der Verbände selbst dazu entschieden, eine eigenständige Verbandsstruktur zu fördern, die das christliche Denken und Handeln in die Gesellschaft hineinträgt.

KAB ist für Mindestlohn

Als eigenständiger Verband habe die KAB die Chance, Position in einer Klarheit zu beziehen, die über jene der Kirchenleitung hinausgeht. Das sei bei vielen Themen in den letzten Jahren der Fall gewesen, vor allem bei der Frage nach menschenwürdiger Arbeit. Dazu zähle der Mindestlohn, familienfreundliche Betriebe, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Frauenförderung und flexible Arbeitszeiten.

Die Anfänge des internationale Engagements der Bewegung gehe auf das Jahr 1974 zurück, als die CAJ fair gehandelten aus Tansania verkauft habe. Da die CAJ eine internationale Organisation sei, gab es schon immer viele Begegnungen, später bei der KAB sei dann ein Kontakt nach Uganda entstanden. Er habe vorgeschlagen, die Menschen in Uganda dazu zu befähigen, für ihre Interessen selbst einzutreten, woraufhin dort eine eigenen KAB gegründet wurde.

Um der schwindenden Mitgliederzahl in kirchlichen Organisationen entgegenzuwirken empfiehlt Niedergesäss sich an die Lebensfragen der Menschen zu orientieren und die Kirche der Zukunft als „geh hin Kirche“ zu verstehen. So finde man viel Unterstützung für die kirchliche Arbeit.