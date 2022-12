Gefühlvolles Adventsfrühschoppenkonzert mit dem MV Reute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Reute-Gaisbeuren lud am zweiten Adventssonntag zum Frühschoppenkonzert nach Reute in die vorweihnachtlich dekorierte Durlesbachhalle ein. Es kamen zahlreiche Besucher, darunter Oberbürgermeister Matthias Henne, Bürgermeisterin Monika Ludy, Ortsvorsteher Achim Strobel sowie der Leiter der Touristinfo Walter Gschwind, um die Klänge der Musikkapelle zu genießen. Dirigent Erich Steiner hatte mit seinen Musiker*innen wieder ein sehr abwechslungsreiches und passend zur Vorweihnachtszeit abgestimmtes Programm einstudiert. Mit dem Marsch „Jubelklänge“ wurde gleich zu Beginn der eineinhalbstündigen Veranstaltung ein toller Konzertmarsch für alle Freunde der traditionellen Blasmusik dargeboten, bevor Rainer Möslang auf seiner Posaune mit „Feeling Good“ die Zuhörer begeisterte. Mit „Im Eilschritt nach Sankt Peter“ wurde den Gästen ein noch recht junger, aber von Martin Scharnagl sehr gelungen arrangierter Konzertmarsch präsentiert. Auf dem Programm stand neben dem Welthit „Music“ von John Miles auch das gefühlvolle Tubasolo „Für Theresa“, welches von Patrick Lang gekonnt interpretiert wurde und viel Beifall erhielt. Die Polkafreunde waren vom „Polka-Remix“ mit dem Gesangsduo „Uwe & Jenny“ begeistert, da hier gleich vier der angesagtesten Polkatitel in einem Medley zu hören waren. Einer der vielen Höhepunkte beim Frühschoppenkonzert war das Trompetensolo „Die Teufelszunge“, welches von Gerolf Maucher in atemberaubender Präzision präsentiert wurde und mit lang anhaltemden Beifall von der Zuhörerschaft honoriert wurde. Passend zum Advent trug das jugendliche Alphorntrio des Musikvereins adventliche Weisen vor und leitete damit den besinnlichen Konzertteil ein. Sonja Gröner las zunächst eine berührende Weihnachtsgeschichte vor, anschließend erklang mit „Cinderellas Dance“ die allseits bekannte Melodie aus dem Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, welcher an Weihnachten traditionell in vielen Haushalten angeschaut wird. Mit „My Way“ und „Von guten Mächten“ endete der gelungene Konzertvormittag des Musikvereins Reute-Gaisbeuren in der Durlesbachhalle.