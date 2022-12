Gefragte Krippenfeier in Haisterkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Zustrom zur Krippenfeier am Heiligen Abend in der Haisterkircher Pfarrkirche ist stets ausgesprochen groß und erreichte jetzt an Weihnachten wieder einen Rekordzuspruch wie vor der Corona-Zwangspause. Schon bevor das Glockengeläute zur Feier verklungen war, waren die Sitzplätze in der Kirche voll belegt und auch auf der Empore fanden sich zahlreiche Kirchenbesucher ein. Vor allem viele junge Familien aus dem ganzen Nahbereich waren gekommen, um dem Wortgottesdienst und dem Krippenspiel beizuwohnen.

Andreas Hund, Pastoralassistent der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee, hatte es gut verstanden, die Bedeutung des Weihnachtsevangeliums aufschlussreich zu deuten und zu erklären. Als eine gute, hoffnungsbringende Nachricht wertete er die Geburt Jesu vor über 2000 Jahren. Dieses Ereignis präge nach wie vor auch uns Menschen der Jetztzeit, einer Zeit, die von Krieg, Hunger und Not weltweit geprägt ist.

Das damalige Geschehnis zeichneten die Kommunionkinder anschaulich nach. Sie waren von den zwei Ehrenberger Müttern Nadine Konrad und Miriam Ziegler perfekt vorbereitet worden.

Zur Einstimmung auf die Feier blieb der Altarraum noch unbeleuchtet. Eine Lampe beleuchtete den noch leeren Stall, der im Altarraum aufgebaut worden war. An der Orgel intonierte Verena Westhäußer auf ihre gewohnt gekonnte Weise zuerst adventliches Liedgut, dann die bekannten Weihnachtslieder bis hin zum inbrünstig mitgesungenen Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“.

Die Erstkommunionkinder fühlten sich selbstsicher und spielten ihre Rollen überzeugend als Boten, Sprecher, Engel, Hirten, Herbergsvermittler und als Maria und Josef. Als dann der Altarraum hell erleuchtet worden war und die Christbaumlichter erstrahlten, wurden durch die Kinder die bekannten Szenen, wie diese im Lukas-Evangelium aufgeschrieben worden sind, freudvoll vorgeführt.

Andreas Hund erbat am Schluss der Feier den Segen Gottes für all die Gekommenen und alle Menschen auf dieser Erde. Viele müssen, wie schon erwähnt, in diesen Tagen Kriege, Terror, Elend und Not durchleiden.

Andreas Hund bedankte sich bei allen, die in irgendeiner Weise zum großartigen Gelingen dieser Feier beigetragen haben, auch den Kindern und Erwachsenen, die mit einer Geldspende ihre Solidarität für Menschen in Not bekundeten.