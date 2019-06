Gedicht zu fitten Senioren

Ein Gedicht zum Thema fitte Senioren hat Hartmut Rettberg der „Schwäbischen Zeitung“ zukommen lassen. Viel Freude damit:

Alt werden - Alter

Viele Menschen leben hier auf Erden

und wünschen sich alt zu werden!

„Auf ein langes Leben“, so wird zum Geburtstag gratuliert,

ein rüstiger alter Mensch denkt: „Das wird ausprobiert“!

In der Literatur und Lyrik wird das Alter gepriesen,

im Alter mit Freude das Leben genießen.

Auch dieser Mensch ist befreit von Alltagspflichten,

kann den Tag jetzt nach eigenem Gusto einrichten.

Der Mensch lässt sich von gewonnener Freiheit leiten,

als Ruheständler sieht sein Leben von ganz neuen Seiten.

Tägliche Anstrengung, familiäre Pflichten liegen zurück,

Altersfreiheit genießen:“Mensch, welch ein Glück“!

Wie schön, er gestaltet sein Alter zu vielfältigem Leben,

nützt freudig, was ihm jetzt an Freiraum gegeben.

Man muss sich ja nicht mehr nur nach anderen richten,

mehr selbst gestalten, nicht mehr auf so Vieles verzichten!

Ein Mensch, wenn er jung ist, denkt nicht an den Tod,

auch beim Einstieg in den Ruhestand ist alles noch im Lot.

Von Altersleiden hat man zwar schon Vieles gehört,

aber weil man nichts hat, es einen nicht stört.

Also, denkt er, erst mal aktiv sein, solang man noch kann,

weiß man ja, dass es sich auch mal ändern kann- irgendwann.

Der Mensch überlegt, was kann ihm Freude bringen,

was könnte ihm in seinem Alter noch so alles gelingen?

Kinder und Enkel, die fallen ihm gleich ein,

mit ihnen Gemeinsames erleben, so soll es sein!!

Er will mit ihnen zusammen gärtnern, malen, singen,

den Enkeln was beibringen, das sollt ihm doch noch gelingen.

Er kennt seine verborgenen, brachliegenden Talente,

er hat bald Ideen, hiermit er sich an die Enkel wende.

Bei Sonne wandern, spielen, bei Regen Museum, gemeinsam malen,

„Opa/Oma, das macht Spaß“, die Kinderaugen strahlen.

„Sieh‘ zu, Mensch, körperlich richtig fit zu bleiben,

drum, so oft es geht, moderaten Sport zu treiben“.

Er sucht die Freiheit, wird es wie früher gelingen?

mit Freunden in die Berge, dort einen Gipfel bezwingen!

Mit den Enkeln Skifahren, Bergwandern in der Schweiz oder Tirol,

der Mensch hat es mit Bravour geschafft und alle fanden das toll!

Kontakte zu Freunden und Verwandten aus früheren Zeiten pflegen,

Telefonnummer her, einen Besuch anmelden, nicht lang überlegen!

Also der Mensch oft unterwegs mit Besuchen und Reisen,

will sein Interesse an der Welt- Freude an Mobilität beweisen.

Auch früher hat er im Leben schon einiges unternommen,

jetzt aber toll, bis Thailand, Java, Bali ist er noch nicht gekommen.

Der Mensch geht ins Internet, nach „Last Minute“-Reisen suchen,

auf mit seiner Liebsten Ägypten- und Nordlandschiffsreise buchen.

Bisher im Arbeitsleben konnte er sich solche Sprünge nicht leisten,

der Mensch so zufrieden, die Freiheit im Alter freut ihn am meisten!

Es vergehen die Jahre, viele Geburtstage in großer Runde verbracht,

der Mensch ist mit sich zufrieden, solang ihm das Leben so lacht!

Mit seinen Freunden 70 auch 80 Jahre werden, da feiert er gern mit,

einen Arzt braucht er nicht, er hält sich selbst doch toll fit!

„Wer rastet, der rostet“, dem Spruch keine Chance geben.

Also raus in die Natur, denn Bewegen ist Leben!!

Die Zeit als Urlaub- auch mit Kindern und Enkeln verbringen,

überall gelungene Erlebnisse „einfahren“, das sollt‘ doch gelingen!

Doch bei Besuchen und Gesprächen mit Verwandten und andern,

hört man öfters, der hat‘s am Herz, der im Knie, aus mit Wandern.

Der Mensch stellt fest, sich deutlich die Gesprächsthemen wandeln,

viele klagen über ihre Altersbeschwerden und wie die zu behandeln!!

Schwarz umrandet, Herzinfarkt, plötzlich ein Freund musste gehen,

tief bedrückt, am Grab viele mit betroffenen Gesichtern stehen!

Schlimm, wenn sich Gespräche meist um das eigene Befinden drehen

und geplante Lebensgestaltung so leider in alle Winde verwehen!!

Der Mensch merkt, Altwerden bringt Mühsal, er ist geplagt,

nach der schönen Zeit er öfters nach des Lebens Sinn sich fragt

Alterszufriedenheit wird eingeschränkt, kann sich nicht mehr entfalten

Der Mensch bei sich spürt, das Alter beeinträchtigt sein Verhalten!

Er sieht, einige trotz des Älterwerdens weiter ihr Leben genießen,

bei anderen Krankheit, Behinderung, Schmerz das Dasein verdrießen.

„Wie geht es Dir?“, darf man schon gar nicht mehr fragen,

der Mensch kann’s kaum glauben: es kommen oft nur noch Klagen!!

Im weiteren Kreisen schaut man sich um, der Mensch wird bescheiden

viel schlimmer noch an Krebs oder gar an Demenz zu leiden.

Er sieht, andere sind auf Unterstützung angewiesen im Leben,

oft sind Menschen allein, muss ihnen Hilfe und Zuwendung geben!

Es wäre doch schlimm, im Alter nur noch herum zu lamentieren,

glücklich, die es schaffen, sich doch auf Positives zu konzentrieren

Da fragt sich der Mensch, was hat Altwerden für einen Sinn?

Das Alter mit zunehmenden Leiden ist für viele ganz schlimm!!!

Das Alter ist lästig; die Freiheit, die es den Menschen anfangs gab,

wird manchem wieder genommen und Alter wird oftmals zur Plag.

Der Mensch denkt, der Alterungsprozess macht ihm auch sorgen,

wenn er spürt und aufgeben muss, was ihm doch liebgeworden.

Das Zauberwort für Einschränkung in Alter heißt Gelassenheit,

Der Mensch übt sich darin, aber im Erlernen ist er noch nicht so weit!

So ändert sich Altwerden vom Genuss zum Verdruss,

erst Freude am Leben, dann die Bitte um gnädigen Schluss!

Mensch, so nütze, was an Zeit Dir noch gegeben,

bevor das Alter hart zugreift, Mensch, jetzt nütze das Leben!!

Auch im hohen Alter, Mensch, aktiv sein ist nicht vergebens,

„Sporne Dich an zum Auskosten der Fülle des Lebens!“

Mensch, aber hallo, Du spürst es doch,

a Bisserl geht alleweil immer noch!!