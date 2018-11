Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, 18. November, findet am Ehrenmal auf dem Stadtfriedhof Bad Waldsee eine Gedenkfeier für die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft statt. Die Bevölkerung und die Vereine sind zu dieser Feierstunde herzlich eingeladen. Die Teilnehmer treffen sich um 10.45 Uhr vor der Aussegnungshalle und begeben sich um 11 Uhr gemeinsam zum Ehrenmal. An der Veranstaltung nehmen unter anderem der Verband der Kriegsgeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschland (VDK) und die Truppenkameradschaft Ehemaliger Soldaten, Reservisten und Hinterbliebener Bad Waldsee (Truka ERH) teil.