Gedenken und Mahnung

Am Sonntag, 13. November – dem Volkstrauertag –, wurde bundesweit der Gefallenen und Opfer der beiden Weltkriege und des Krieges in der Ukraine, aber auch der vielen Millionen Verfolgten und Geflüchteten sowie der Gewaltopfer aller Nationen gedacht. Auch auf dem Bad Waldseer Stadtfriedhof fand nach zwei Jahren Corona-Pause wieder eine öffentliche Gedenkfeier statt. Am Mahnmal hielten Oberbürgermeister Matthias Henne sowie Schülerinnen des Gymnasiums Gedenkreden. Fahnenabordnungen der Vereine und Institutionen sowie die Stadtkapelle gestalteten die Feier mit.

„Kriege sind keine Naturkatastrophen, sie brechen nicht aus. Sie werden gemacht. Durch Feindbilder, autoritäre Denkmuster und Propaganda werden sie vorbereitet“, sagte Oberbürgermeister Matthias Henne bei der Begrüßung und fuhrt fort: „Wir sind heute, am Volkstrauertag, hier auf dem Stadtfriedhof am Ehrenmal zusammengekommen, um die Erinnerung an die Opfer der Kriege und Gewaltherrschaft wachzuhalten. Wir trauern mit allen, die Leid tragen und teilen ihren Schmerz. Unser Mitgefühl hilft, Verantwortung zu übernehmen und uns für den Frieden einzusetzen. Deshalb bedanke ich mich bei Ihnen allen für Ihr Kommen, für Ihr Mitgefühl und das damit verbundene Signal, nicht zu vergessen.“ Mit dem Gedicht „Ich kenne keinen Krieg“ verdeutlichte das Stadtoberhaupt, dass die meisten Anwesenden Krieg und Gewalt nur aus dem Geschichtsbuch oder der Berichterstattung kennen, es ihn aber dennoch jeden Tag gibt. Es sei sehr wichtig, dass die Menschheit sich erinnere. „Nie wieder Krieg! Unter dem Eindruck der schrecklichen Erfahrungen zweier Weltkriege war dies über Generationen hinweg das fundamentale Ziel europäischer Einigungsbemühungen. Spätestens seit Anfang 2022 haben wir erlebt, wie diese Hoffnung auf eine europäische Friedensordnung zerbrochen ist. Der Krieg in der Ukraine ist der Überlebenskampf eines souveränen Staates gegen einen rücksichtslosen Aggressor; zugleich ist es ein Kampf der Ukrainer für Freiheit und Demokratie.“ Es folgte das zentrale Totengedenken.

Für die jungen Menschen in Bad Waldsee ergriffen die Schülerinnen Vivian Pravdic und Patrycja Kukielka des örtlichen Gymnasiums das Wort und betonten in ihrem Redebeitrag, dass auch sie sich nicht vorstellen könnten, wie es war und heute noch ist, wenn Blut und Tränen fließen und man mit dem Gefühl der Angst leben muss.