Gedanken zum Fasnetsmotto der 80er-Jahre

Ehrenzunftrat Hans Funk hat das diesjährige Fasnetsmotto „Waldsee surft auf der 80er-Welle“ wortstark verarbeitet. Die „Schwäbische Zeitung“ veröffentlicht an dieser Stelle einen kleinen Auszug seiner Rede, die Funk am 11.11 auf der Hochstatt hörenswert zum Besten gab.

„Mode, Politik und Fernseh’n, was würden wir denn wieder gern seh’n? Wir werden täglich zugedröhnt mit Politik – und jeder stöhnt. Und doch was damals man erlebte, war etwas was uns stark bewegte. Beispiel sei an dieser Stelle: Einführung der Mikro-Welle. Beim Auto kam das ABS, der Airbag nahm den Unfallstress. Inmitten der Jahrzehnt-Verwaltung nochmal zurück zur Unterhaltung: Otto, der Film, Gib Gas, ich will Spaß. Wie abgefahren ist denn das? Michael Jackson, Tina Turner sind in dieser Zeit der Burner. Falco, Spider Murphy Gang, Modern Talking, irrer Slang. Reinhard Fendrich, Flippers, Ärzte, BAP und was man sonst verschmerzte. Fernsehserien oft ein Murks. Drombuschs, Traumschiff, Guldenburgs. A-Team, Colt für alle Fälle und Wetten, dass... als Wunderquelle. Mädchen liebten es zu posen, in Schlafanzug, sprich Leggins-Hosen. Waren die 80er auch laut, gegen die heutigen wohl out. Drum sind sie dieses Mal das Motto Wir hoffen auf Erfolg in toto. Macht mit, es kann Euch nichts passieren, nur Nostalgie-Gefühle spüren und über Manches wieder lachen, kurz: einfach wieder Fasnet machen.“