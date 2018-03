Gastro-Mobil macht Stopp in Bad Waldsee

Auszubildende gewinnen und den Fachkräftenachwuchs für das baden-württembergische Gastgewerbe sichern – das ist das Ziel der Kampagne „Wir Gastfreunde“ des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Baden-Württemberg. Herzstück der Kampagne ist das Gastro-Mobil: In dem ausgebauten Linienbus werden Berufe und Branche für Jugendliche erlebbar.

Das Gastro-Mobil ist auch in Bad Waldsee zu Gast: am Dienstag, 20. Feburar (9 bis 12 Uhr), und Mittwoch, 21. Februar (8.30 bis 13 Uhr), an der Eugen-Bolz-Schule.