Gastfamilie in Bad Waldsee für Freiwilligendienstlerin aus Uganda gesucht

Joan Mirembe aus Uganda wird ab Oktober für ein Jahr eine neue Heimat Bad Waldsee finden. Sie wird als Freiwilligendienstlerin in der Kirchengemeinde St. Peter sein, wie Gemeindereferentin Sandra Weber von der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee mitteilt. Aktuell laufe die Suche nach Gastgeberhaushalten für die 25-Jährige aus Ostafrika.

25-Jährige freut sich auf die Zeit in Deutschland

Sie freue sich sehr auf ihre Zeit in Bad Waldsee, wie Joan Mirembe in einem Brief schreibt, der von der Kirchengemeinde St. Peter übermittelt wurde. „Ich bin gespannt die deutsche und schwäbische Kultur kennen zu lernen und freue mich darauf von Uganda zu erzählen.“ In den ersten Wochen in Deutschland wird Mirembe zuerst einen Intensivsprachkurs in Tübingen machen.

Mirembe stammt aus einer großen Familie, hat fünf Schwestern und drei Brüder, wie sie in dem Brief berichtet. „Meine Familie lebt mit den Großeltern und auch einigen Onkels, Tanten und Cousins zusammen. Das gefällt mir gut.“ Sie leben im Ort Bulanga im Bezirk Luuka. In Kampala habe sie Bauingenieurswesen studiert und das Studium abgeschlossen. Aktuell arbeite sie, bis zu ihrer Zeit in Deutschland, auf einer Hühnerfarm.

Austauschprogramm „Weltkirchlicher Friedensdienst“ macht Aufenthalt möglich

Das Jahr in Deutschland kam durch das Austauschprogramm „Weltkirchlicher Friedensdienst (WFD)“ des BdkJ (Bund der deutschen katholischen Jugend) zustande. Dabei bekommen junge Menschen aus Indien, Uganda, Mexiko, Argentinien, Peru, Brasilien und Bolivien die Möglichkeit, in einer Kirchengemeinde der Diözese Rottenburg-Stuttgart zu leben und zu arbeiten.

„Ich werde meine Arbeitsstelle im Kindergarten St. Martin und auch im Solisatt-Laden haben und dort die Teams tatkräftig unterstützen, wo immer zwei weitere Hände und ein offenes Herz gebraucht werden“, schreibt Mirembe freudig.

Interessierte Gasthaushalte gesucht

Ihre Unterbringung ist in zwei bis drei Gasthaushalten geplant, dafür ist die Kirchengemeinde St. Peter noch auf der Suche. Was braucht es? Platz für eine Person, nach Möglichkeit ein eigenes Zimmer. Zudem nötig sind die Bereitschaft, sowohl den Alltag als auch die besonderen Momente mit einer (noch) fremden Person zu teilen. Sprachkenntnisse und „rund um die Uhr Betreuung“ sind nicht notwendig. Von der Kirchengemeinde bekommen die Gastgeber einen Zuschuss, um einen Teil der Unterbringungskosten auszugleichen, heißt es im Schreiben der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee.