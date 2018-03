Ganz offiziell wurde nun im Rathaus Ebersbach der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und der Thüga Energienetze GmbH besiegelt. Das Unternehmen aus Bad Waldsee wird Erdgasleitungen in Ebersbach-Musbach verlegen und betreiben, zugleich werden Glasfaser-Leerrohre für schnelles Internet mitverlegt, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Die sehr positive Besucher-/Resonanz bei der kürzlich stattgefundenen öffentlichen Informationsveranstaltung in der Pfarrscheuer bestätigt das Interesse und sind für die Thüga und Gemeinde gewissermaßen auch verpflichtend, so der Pressetext.

Für Thüga-Prokurist Markus Mischke und Thüga-Geschäftsführer Reinhard Wendl ist der Erdgas- und Glasfaseranschluss in der Kombination lukrativ. Das dann aufgebaute Erdgasnetz wird von der Thüga auch betrirben während beim Internet das Unternehmen zunächst Glasfaser-Leerrohre legt und diese wiederum in einem späteren separaten Schritt und im Zuge der Betreiberausschreibung mit aktiver Technik befüllt werden, kann man in dem Pressetext lesen. Als erstes wird der „Hauptort“ Ebersbach erschlossen, danach gehe es in die Teilorte. die Betreiber wünschen sich, das Gesamt-Gemeindegebiet in überschaubaren zeitlichen Schritten erschließen zu können; hierbei komme es laut Pressetext auch auf die jeweiligen Interessenmeldungen der Grundstückseigentümer und Bewohner an. Im Gemeindehaushalt werden hierfür 1,1 Millionen Euro netto angesetzt (Zuschüsse bereits abgezogen).

Noch im Frühjahr sollen die Bagger anrollen und mit den Tiefbauarbeiten begonnen werden. Erdgas und Internetleerrohre werden über Altshausen-Dornahof nach Ebersbach-Musbach verlegt.