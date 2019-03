Gambier kann Ausbildung im Seniorenheim fortsetzen

Die Freude bei Lamin Cessay ist groß: Am Mittwoch bekam der geflüchtete Gambier, über den die SZ im Januar im berichtete, von der Ausländerbehörde des Landratsamtes Ravensburg seine ersehnte Ausbildungsduldung ausgehändigt. Das teilte die St.-Elisabeth-Stiftung in Bad Waldsee mit. Der 23-Jährige kann damit nun seine Qualifizierung zum Alltagsbegleiter im „Wohnpark am Schloss“ fortsetzen.

Darüber freut sich auch Wohnparkleiterin Heidi Schreiber: „Das ist eine gute Nachricht für den Wohnpark und seine Bewohner. Viele Menschen aus Bad Waldsee und Umgebung haben sich in dieser Sache engagiert – ihnen möchten wir für ihre Unterstützung und ihr Interesse danken.“ Einer der wichtigsten Unterstützer ist Martin Heine vom Helferkreis Asyl Bergatreute. Er ist optimistisch, dass es bald weitere gute Nachrichten gibt: Auch Dembo Sima, der wie Lamin Cessay aus Gambia nach Deutschland kam und im „Wohnpark am Schloss“ eine Ausbildung in der Altenpflege absolviert, wartet auf seine Ausbildungsduldung.

Hintergrund: Die beiden Gambier sahen sich mitten in der Ausbildung im Waldseer Seniorenheim von der Abschiebung bedroht („St.-Elisabeth-Stiftung kämpft um gambische Azubis“, SZ vom 24. Januar). Heimleitung, Kollegen und Bewohner des Seniorenpflegeheims „Wohnpark am Schloss“ sowie Flüchtlingshelfer haben sich für die beiden Schwarzafrikaner eingesetzt. Unterstützung bekamen sie dabei vom CDU-Landtagsabgeordneten Raimund Haser; zuletzt äußerte sich daraufhin auch Innenminister Thomas Strobl zu dem Fall (SZ berichtete).

