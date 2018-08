Gülle gelangt in Kläranlage: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wie in den vergangenen Tagen Gülle im Bereich Mennisweiler, Hittisweiler oder Haisterkirch in die Kanalisation und in der Folge in die Kläranlage gelangen konnte. Wie Polizei berichtet, wurde am Donnerstag gegen 16.45 Uhr die starke Verunreinigung in der Kläranlage bemerkt. Höchstwahrscheinlich ist einem Landwirt entweder die Grube übergelaufen oder sonst Gülle ausgelaufen und über einen Schacht in die Kanalisation gelangt. Gemeldet wurde der Austritt des wassergefährdenden Stoffes bislang nicht.