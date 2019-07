Gäste schätzen das Spanferkel-Gewicht

Bewohner, Gäste und Mitarbeiter des städtischen Pflegeheims Spital zum Heiligen Geist haben bei strahlendem Sonnenschein auf der Wiese beim Stadtsee das 28. Sommerfest gefeiert. Bürgermeister Roland Weinschenk begrüßte alle im Namen der Stadt.

Einrichtungsleiter Roland Haug dankte den beteiligten Mitarbeitern laut Pressemitteilung für die tolle Organisation des Festes und die Programmpunkte. Ebenso dankte er den anwesenden Angehörigen und Bewohnern für das ganzjährig entgegengebrachte Vertrauen in die Arbeit des Spitals. Für musikalische Umrahmung sorgte Drehorgelspieler Olaf Kraus (im Bild rechts). Die Tanzgruppe des Spitals überraschte alle Anwesenden mit einer Darbietung. Bei der Zugabe durfte dann das Publikum aktiv ins Geschehen mit eingreifen. Es sei eine gelungene Überraschung gewesen, die für gute Laune und strahlende Gesichter gesorgt habe. Viktoria Ullrich trug zur Unterhaltung selbstgeschriebene Gedichte vor.

Ein ganz besonderer Dank gilt laut Mitteilung dem Team aus der Spitalküche um Johannes Brugger. „Wir haben in diesem Jahr die Tradition des Spanferkels wieder aufleben lassen. Bereits den ganzen Tag kündigte sich mit herrlichem Geruch dieses kulinarische Highlight an“, freute sich Spitalleiter Roland Haug. Die Bewohner und Besucher hätten sich eifrig am Schätzspiel beteiligt, bei dem das Lebendgewicht des Spanferkels gefragt war. Das richtige Ergebnis waren 64,7 Kilogramm. Fünf Besucher hatten 65 Kilogramm getippt. Unter diesen wurden drei Geschenkkörbe verlost.

Ein Dankeschön richten die Verantwortlichen laut Mitteilung auch an die Metzgerei Frank für die Vorbereitung des Spanferkels, an Martin Wild für die Holzspende, an das Eiscafé Italia für den Nachtisch, an Walter Sigg für die Bereitstellung des Marktschirms sowie an die ehrenamtlichen Helferinnen Maria Stoiceff und Renate Kappler. Alle Beteiligten seien sich einig gewesen, dass es auch nächstes Jahr wieder ein Spanferkel geben soll. „Wir durften ein gelungenes Fest erleben, eine tolle Organisation und Bewirtung genießen und in viele zufriedene Gesichter blicken“, sagte Roland Haug. „Und wir freuen uns auf die 29. Auflage des Grillfestes im Sommer 2020.“