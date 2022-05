FVW 2025 feiert erfolgreiche Premiere

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwochabend vor Christi Himmelfahrt fand zum ersten Mal das von Aktiven und A-Junioren Trainer Julian Madlener initiierte Format „FVW 2025“ statt. Mit gemischten Teams bestehend aus Spielern der B- und A-Junioren sowie der Aktiven Herrenmannschaft wurde im Turnierformat ein Gewinnerteam ermittelt. Der Spaß stand dabei eindeutig im Vordergrund, alle Beteiligten erlebten einen genialen Abend. Im Sommer 2025 stößt der junge Jahrgang der B-Junioren zu den Aktiven, dann wird aus aktuell drei Altersstufen ein großes Team. Obwohl bereits regelmäßig aufgrund der Personalsituation B-Jugendliche bei den A-Junioren und A-Junioren bei den Aktiven eingesetzt werden, soll die Vernetzung untereinander frühzeitig stattfinden und intensiviert werden. Insgesamt waren rund 50 Spieler anwesend, vom Jahrgang 1977 bis 2006. Auch aktuell verletzte Spieler kamen auf den Sportplatz an der Lortzingstraße um ihre Teamkollegen anzufeuern oder um an anderer Stelle zu unterstützen. Nach dem Turnier gab es leckeres vom Grill sowie kühle Getränke, was dankenswerterweise von privaten Sponsoren finanziert wurden. So verbrachte man den restlichen Abend gemütlich zusammen.