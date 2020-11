FV Bad Waldsee verkauft Weihnachtsbäume

Der FV Bad Waldsee verkauft an zwei Terminen im Dezember Weihnachtsbäume. Das teilt der Club in einer Pressemitteilung mit. An den Samstagen 5. Dezember und 12. Dezember können Interessiert von 8 bis 14 Uhr auf der Hochstatt in Bad Waldsee Christbäume in unterschiedlichen Größen erwerben. Im Umkreis von zehn Kilometern liefert der Verein die Bäume direkt nach Hause. Frisch geschlagene Nordmanntannen, zertifiziert für umweltbewussten Anbau und nachhaltige Produktion, holt der Verein laut Mitteilung direkt aus Atzenhofen von der Familie Bentele, bekannt unter www.bodenseetanne.de. Beim Verkauf werden wir natürlich auf die vorgegebenen Abstands- und Hygienemaßnahmen achten.