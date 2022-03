FV Bad Waldsee putzt sich raus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

#badwaldseemachtsauber. Ganz Bad Waldsee hat sich rausgeputzt. An allen möglichen Stellen waren freiwillige Helfer zu sehen, bepackt mit Handschuhen und Müllbeutel. So viel vorneweg, die Säcke wurden problemlos voll.

Auch das Sportgelände an der Lortzingstraße gehört zur Stadt. So haben sich die rund 20 Helfer des FVW fokussiert und ihre Heimstätte herausgeputzt. Alle haben mit angepackt, Sträucher zurückgeschnitten und Müll aufgesammelt. Koordiniert durch das Ressort Vereinsanlagen war alles topp organisiert und so wurde der Hänger mehrmals beladen und direkt weggeführt. Schön war vor allem zu sehen, dass Helfer aus allen Altersklassen vertreten waren und einige Stunden für die Aufräumarbeiten investiert haben.

Der ausdrückliche Dank geht an alle, die mit angepackt haben und das Stadion an der Lortzingstraße optisch im neuen Glanz erscheinen lassen.