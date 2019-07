FV Bad Waldsee feiert am 6. Juli den 100. Geburtstag

Der FV Bad Waldsee feiert sein 100-jähriges Bestehen am Samstag, 6. Juli, mit einem Festtag im Stadion an der Lortzingstraße. Um 14 Uhr werden nach den Ansprachen des Bürgermeisters und des Vorstands die langjährigen Mitglieder geehrt. Danach gibt es eine musikalische Einlage des Fanfarenzugs Bad Waldsee. Ab 15 Uhr kicken die Legenden des FV Bad Waldsee. Für dieses Spiel stehen ehemalige Waldseer Spieler auf dem Platz. Die „United Highland Pipes and Drums“ sorgen für die musikalische Unterhaltung. Um 17.15 Uhr spielen Herren und Damen gemeinsam beim FVW Mixed Kick, danach gibt es eine „Überraschungsmusik“. Ab 19 Uhr steigt eine Party mit „DJ Elme“.

Zum 100. Geburtstag richtet der FV Bad Waldsee vom 8. bis 19. Juli den 43. Schussenpokal, einen der sportlichen Höhepunkte des Landkreises Ravensburg, aus. Das Turnier beginnt am Montag, 8. Juli, um 17.45 Uhr mit der Partie SC Michelwinnaden gegen SG Aulendorf. Gespielt wird im Waldseer Stadion an der Lortzingstraße. Die Finalspiele starten am 16. Juli. Das Endspiel findet am Freitag, 19. Juli, um 19.15 Uhr statt. Weitere Infos und Details gibt es auf der Homepage des Vereins: www.fvbadwaldsee.de