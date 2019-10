FV Bad Waldsee: Ein Fußball-Dino am Scheideweg

Im Sommer feierte der FV Bad Waldsee seinen 100. Geburtstag – unter anderem mit dem Spiel der Fupa-Auswahl gegen den Oberligisten FV Ravensburg und dem Schussenpokal. Nach acht Spielen in der neuen Saison liegt Bad Waldsee aber nur auf einem enttäuschenden sechsten Rang in der Fußball-Kreisliga B II. In Feierlaune ist deshalb niemand beim einstigen Bezirks- und Landesligisten. „Wir haben viele Probleme, diese gilt es nun anzugehen“, sagt die Vorsitzende Regina Cengel, die den Verein seit Kindestagen kennt und somit auch die erfolgreichen Jahre mitgemacht hat. In Sedat Eroglu ist zumindest bis zur Winterpause ein Trainer da.

Es ist noch gar nicht so lange her, da stand der Name FV Bad Waldsee für eine gestandene Bezirks- oder sogar Landesligamannschaft. Kurze Ausflüge in die Kreisliga A gab es zwar auch, blieben aber die Ausnahme. Keine Ausnahme waren aber eine hohe Risikobereitschaft auf dem Transfermarkt und Ausgaben bis zur äußersten finanziellen Grenze – und teils darüber hinaus. 1995 zog der Verein die erste Mannschaft freiwillig aus der Landesliga zurück und stieg in die Kreisliga A ab, da der Etat teilweise bis zu 12 500 Euro pro Saison betrugen. Der FV nahm aber direkt einen neuen Anlauf und stieg 1999 wieder in die Landesliga auf.

Bitterer Fehler in der Relegation

Zwei Jahre später musste man diese zum letzten Mal verlassen. Bad Waldsee pendelte in den Folgejahren meist zwischen Bezirks- und Kreisliga A, mit dem letzten großen sportlichen Erfolg in der Saison 2007/08. Über die Relegation stieg der FV in die Bezirksliga auf. Die Garanten des Erfolges waren Trainer Robert Hermanutz und die Bad Waldseer Legende Thomas Kytka. Kytka war mehrfach Spieler und Trainer beim FV und steht immer noch für die goldenen Zeiten des FVW.

Die Bezirksliga konnte Bad Waldsee nicht halten, auch in der Kreisliga A ging es immer weiter abwärts. Der vorläufige negative Höhepunkt war der erstmalige Abstieg in die Kreisliga B 2011. Davon erholte sich der FV aber schnell. Es gelang der direkte Wiederaufstieg, in der A-Klasse spielte Bad Waldsee anschließend einige gute Saisons, ehe die dunkelste Stunde der Vereinsgeschichte folgte. In der Saison 2017/18 musste der Verein in die Abstiegsrelegation gegen den TSB Ravensburg. Zu diesem Spiel verpflichtete der FVW noch einmal die Vereinslegende Thomas Kytka. Als Spieler – trotz seiner mittlerweile über 50 Jahre. Der FVW drehte gegen den TSB einen 0:1-Rückstand in einen 4:1-Sieg nach Verlängerung. Kytka wurde in der 106. Minute beim Stand vom 2:1 unter tosendem Jubel der Fans eingewechselt. Allerdings: Laut Statuten des Württembergischen Fußballbunds war Kytka nicht für die Relegation spielberechtigt. Die Folge war der Zwangsabstieg für Bad Waldsee in die Kreisliga B.

Dort steckt der FV nun fest. Vom Glanz alter Tage ist nichts mehr geblieben, nicht einmal eine zweite Mannschaft stellt der Verein mehr. „Wir haben aktuell nur noch knapp 20 Spieler zur Verfügung, das reicht nicht für zwei Mannschaften. Viele Spieler haben uns in den vergangen Jahren verlassen. Es ist sehr viel falsch gelaufen“, sagt Cengel, die seit Mai im Amt ist und erst in einer zweiten außerordentlichen Sitzung gefunden wurde. „Wir haben Probleme, die viele Vereine kennen. In der Jugend reicht es nicht für eigenständige Mannschaften, weshalb wir mit dem SV Reute kooperieren. Firmen sind schwer als Sponsoren zu gewinnen, da die Bindung zum Verein nicht mehr vorhanden ist. Dazu wurden in den letzten Jahren viele falsche Entscheidungen getroffen und wir haben Spieler verloren, weil sich keiner so recht um sie gekümmert hat“, meint Cengel.

Der langjährige Spieler Maximilian Lettau übernahm zu dieser Saison das Traineramt, nachdem Timo Sauter den Verein nach kurzer Zeit wieder verlassen hatte und nun erfolgreich beim SV Wolpertswende arbeitet. „Timo Sauter hätten wir gerne behalten, aber er wollte aus privaten Gründen weg. Max Lettau hat sein Amt zum 24. September niedergelegt und mein Mann Özcan hat kommissarisch übernommen.“ Im Winter müsse man weiterschauen. Für die sportliche Zukunft zeigt sich Cengel trotz der schwierigen Lage optimistisch: „Mein Mann und ich kennen den Verein seit weit mehr als 30 Jahren. Der Verein muss wieder ein eigenes Gesicht bekommen. Wir sind der FV Bad Waldsee, muss es heißen. Dafür brauchen wir Zeit und müssen schauen, dass wir vor allem die Jugendspieler aufbauen und integrieren.“ Ein Aufstieg sei aktuell kein Thema.