Fußgängerbrücke zwischen Maxibad und Wurzacher Straße in Waldsee gesperrt

Mit Sperrung der kleinen Brücke über den Waldseer Urbach ist ein viel genutzter Gehweg zwischen der Rehaklinik Maxibad und der Wurzacher Straße „gekappt“ worden.

Wie die Rathaus-Pressestelle auf SZ-Anfrage am Montag informierte, habe die Stadtverwaltung bei der jüngsten statischen Überprüfung des Bauwerks festgestellt, dass die Brücke „derzeit nicht mehr verkehrssicher ist“ und deshalb gesperrt worden sei.

Brücke soll saniert werden

Sie soll nach Angaben von Behördensprecherin Brigitte Göppel saniert werden. Der Ausführungszeitraum stehe aktuell aber noch nicht fest, „da das noch ganz frisch ist“.

Bis dahin müssen Fußgänger also einen kleinen Umweg in Kauf nehmen in Richtung Haus am Stadtsee und von dort entlang des Gehweges bis zur Bäckerei Gueter/Amtsgericht.

Hier gibt es dank einer Behelfsampel eine sichere Überquerungsmöglichkeit in Richtung Kastanienallee und Uferweg.