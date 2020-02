Funkenfeuer leuchten am Wochenende

Die Funkenbauer Kümmerazhofen laden auch dieses Jahr wieder zum traditionellen Funkenfeuer ein. Jedes Jahr am Sonntag nach dem Aschermittwoch werde mit dem Funkenfeuer und dem damit verbundenen Asche- und Funkenregen der Winter ausgetrieben, teilen die Funkenbauer mit. Dies solle den Boden zum Leben erwecken und ihm Fruchtbarkeit schenken. Das Spektakel beim Chorherrenweg beginnt um 19 Uhr.

In Kümmerazhofen wird laut Mitteilung bereits seit Ende November an jedem Wochenende fleißig Stangenmaterial für das Gerüst und Reisig zur Füllung des Funkens gesammelt. Anfang dieses Jahres seien dann die über 18 Meter hohen Eckstangen aufgerichtet worden. Seither werde jedes Wochenende Meter für Meter der Funken aufgebaut. Aktuell habe der Funken eine Höhe von mehr als 14 Metern. Bis zum Abbrennen des Funkens am Sonntag werde dieser aber noch wachsen. Am Sonntag gibt es neben dem Feuerspektakel auch Grillwürste sowie warme und kalte Getränke.

Weitere Funkenfeuer gibt es in Gaisbeuren (Alte Kiesgrube) am Sonntag ab 19 Uhr (Kyffhäuserkameradschaft), in Oberurbach (oberhalb Gebäude Nummer 6) am Sonntag ab 18 Uhr, in Mennisweiler (Platzwiese) ebenfalls am Sonntagabend sowie in Mattenhaus (Schellenberg) am Sonntag ab 18 Uhr. Einen großen Funken gibt es auch in Michelwinnaden (Oldtimerfreunde), er wird bereits am Samstagabend entzündet. Auch in Haidgau lodern die Flammen (Wiese neben dem Sportplatz) – und zwar ebenfalls bereits am Samstag. Los geht’s ab 17 Uhr mit Feuerwurst und Getränken. Bei Einbruch der Dunkelheit wird der große Funken angezündet (Haidgauer Funkenbauer). Der Funken in Steinach auf dem Löhle entfällt dieses Jahr.