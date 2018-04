Funkenbauer melden Funkenfeuer

Traditionell am Funkensonntag lodern in der Region wieder etliche Funkenfeuer. Viele Organisatoren verbinden das Entzünden mit einem Rahmenprogramm. Die SZ Bad Waldsee/Aulendorf möchte wieder eine Übersicht bieten über die Veranstaltungen in der Region. Alle Funkenbauer sind deshalb aufgerufen, ihre Informationen an die SZ zu senden. Gibt es ein Begleitprogramm? Wann wird der Funken wo genau entzündet? Senden Sie die Antworten per E-Mail bis spätestens Montag, 12. Februar.

Die SZ veröffentlicht die schönsten Funkenfotos. Schicken Sie uns Ihre Bilder bis Montagvormittag, 19. Februar an redaktion.waldsee@schwaebische.de